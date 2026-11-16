Tailandia: Incendio en zona turística de Phuket deja 11 muertos y 36 heridos

Al menos 11 personas murieron y otras 36 resultaron heridas por un incendio que arrasó durante la madrugada de este lunes un edificio comercial en Patong, una de las principales zonas turísticas de la isla de Phuket, en el sur de Tailandia, informaron autoridades locales y medios internacionales.

El fuego comenzó entre las 03:15 y las 03:30 horas (tiempo local) en un inmueble de la calle Phang Muang Sai Kor, en el distrito de Kathu, que albergaba un establecimiento de venta y alquiler de motocicletas, un restaurante y habitaciones de alojamiento.

Las llamas se extendieron rápidamente y alcanzaron hasta cinco edificios comerciales colindantes, además de varias motocicletas estacionadas en el exterior. De acuerdo con información difundida por el diario tailandés The Nation, en la planta baja había más de un centenar de motocicletas, cuyos combustibles, neumáticos y componentes plásticos contribuyeron a intensificar el fuego y generar una densa columna de humo.

Numerosos residentes intentaron refugiarse en los pisos superiores, pero quedaron atrapados por el humo. Los equipos de emergencia localizaron a una de las víctimas mortales en la tercera planta y a otras diez en la quinta. La mayoría habría fallecido por inhalación de humo.

Los bomberos tardaron aproximadamente dos horas en controlar el incendio. Los 36 heridos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Aunque las causas del siniestro permanecen bajo investigación, las primeras pesquisas apuntan a un posible cortocircuito eléctrico en un poste de suministro situado cerca del establecimiento, según reportes de medios tailandeses.

El accidente vuelve a poner bajo escrutinio las condiciones de seguridad en establecimientos comerciales y de entretenimiento de Tailandia, particularmente en zonas turísticas.

En julio pasado, un incendio en un bar concurrido de Bangkok dejó alrededor de 40 muertos, después de que un cortocircuito eléctrico provocara el fuego, de acuerdo con las autoridades.

Otro de los siniestros más graves ocurrió durante las celebraciones de Año Nuevo de 2009, cuando un incendio en el club nocturno Santika, en la capital tailandesa, causó la muerte de 67 personas y dejó más de 200 heridas.