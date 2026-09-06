Impactante VIDEO del Boeing 767 de carga de Amazon Prime Air al salirse de la pista en Miami

Un avión de carga de Amazon Prime Air se salió de la pista durante el aterrizaje este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, atravesó una carretera y terminó impactando contra varios vehículos antes de incendiarse, de acuerdo con información de las autoridades aeroportuarias y de emergencia.

La aeronave, un Boeing 767-300, operaba como el vuelo Prime Air 7598 y había despegado de San Juan, Puerto Rico. El avión llegó a Miami alrededor de las 14:00 horas locales, cuando ocurrió el incidente que obligó a suspender temporalmente las operaciones en el aeropuerto.

Videos difundidos después del accidente mostraron una columna de humo denso que salía del avión mientras varias unidades de bomberos se desplazaban rápidamente hacia el lugar.

El avión salió de la pista y chocó contra vehículos

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade informó que la aeronave sobrepasó una de las pistas del aeropuerto y continuó su trayectoria hasta alcanzar una zona cercana a la terminal aérea, donde impactó contra varios vehículos.

Más de 60 bomberos acudieron al sitio para controlar las llamas y atender la emergencia.

“Los bomberos están trabajando para extinguir el fuego y evaluar a los pacientes”, informó el Departamento de Bomberos de Miami-Dade a través de X.

Las autoridades señalaron inicialmente que había personas heridas, aunque en ese momento no se había precisado cuántas. Tampoco se había confirmado de inmediato si había víctimas mortales.

Cierran pistas y calles de rodaje

Tras el accidente, el Aeropuerto Internacional de Miami ordenó el cierre de todas sus pistas y calles de rodaje, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

La aeronave quedó inmovilizada en el extremo noroeste del aeropuerto después de salir de la pista diagonal. El cierre provocó la suspensión temporal del tráfico aéreo en medio del fin de semana de Labor Day, uno de los periodos de mayor movilidad en Estados Unidos y que marca el final de la temporada de verano.

Las autoridades aeroportuarias mantuvieron restringido el acceso a las áreas afectadas mientras se desarrollaban las labores de emergencia y evaluación de daños.