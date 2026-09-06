Los osos, en riesgo en su tierra, Yosemite por la cacería y el cambio climático

Aunque tradicionalmente el Parque Nacional Yosemite ha sido tierra de osos, la característica natural se había ido perdiendo. Pero ahora, las autoridades y la sociedad misma se encargan de protegerlos.

Registros oficiales indican una población máxima de 500 osos negros y, tristemente, la desaparición de los grizzlies. La cacería, a inicios del siglo XX, la expansión de las zonas urbanas y el cambio climático han contribuido con este fenómeno.

Si los visitantes avistan un oso en el parque, se trata de un oso negro, no de un oso pardo ni de un oso grizzly. El último grizzly conocido fue abatido a tiros fuera de la región de Yosemite, a principios de la década de 1920. La especie ya no existe en California, a pesar de figurar en la bandera estatal. Cuando llegaron los euroamericanos, encontraron una gran población de grizzlies en todo el estado. Los grizzlies eran percibidos como una grave amenaza y fueron cazados en grandes cantidades”, ilustra el gobierno federal de Estados Unidos a través del Servicio de Parques Nacionales.

La naturaleza de California es uno de los atractivos turísticos más recurridos en toda la Unión Americana. Foto: Andrés Guardiola.

Yosemite y la historia de los osos

Y es curioso, porque la palabra “Yosemite”, voz de la lengua miwok, significa “ellos son asesinos”, refiriendo a los miembros del pueblo Ahwahnechee, con quienes mantenían guerras territoriales.

Cuando exploradores blancos llegaron al valle en el siglo XIX, entendieron que “Yosemite” significaba “oso grizzly”, cuando la palabra correcta para el animal es “Uzumati”. Así, para los exploradores significaba “tierra de osos”.

Como dato marginal, el nombre “miwok” fue utilizado por George Lucas para nominar a los ositos Ewoks, en el Retorno del Jedi, de la saga Star Wars.

Ojalá nunca me tope con un oso, porque nunca se sabe de qué humor pueden estar, y lo mejor es dejarlos tranquilos porque esta es su casa”, destacó Raúl Ramírez, turista de Guanajuato.

La tierra de osos es también el hogar de águilas, halcones, cuervos y diferentes tipos de aves, así como de venados, coyotes, pumas, linces y pequeños mamíferos, así como algunos reptiles. La flora es también variada. Destacan los robles, pero también los secuoyas, enormes y antiguos.

El Parque Nacional de Yosemite es Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Está a unos 350 kilómetros al este de San Francisco y abarca cuatro condados: Mariposa, Madera, Mono y Tuolumne, en la Sierra Nevada del Estado de California, en Estados Unidos.

Su superficie alcanza 3 mil 81 kilómetros cuadrados, casi tres veces la superficie de la Ciudad de México, y prácticamente el mismo tamaño del estado de Tlaxcala.

Foto: Andrés Guardiola.

Yosemite: hay turismo y senderismo

Y es por su impactante tamaño y sus bellezas incomparables que Yosemite registra, cada año, la llegada promedio de 3.5 millones de turistas. Para dar una idea en las cifras, todo Estados Unidos recibe 67 millones de turistas al año; México, aproximadamente 50 millones.

De acuerdo con la altura del terreno varía la temperatura del lugar, entonces puede haber cinco grados bajo cero, y hasta 35 grados Celsius. Siempre hay que estar preparado y atento a los avisos, porque durante el invierno, dependiendo del clima, el parque puede cerrar.

Yosemite aglomera a sus visitantes en la zona del valle, que representa solamente el uno por ciento de toda la superficie del parque.

El Capitán es uno de los grandes símbolos del parque, porque es un gigantesco domo de granito, gran atractivo para escalar y caminar.

Y es que Yosemite cuenta con unos mil 300 kilómetros de senderos para recorrer a pie, y casi 30 kilómetros para circular en bicicleta, toda vez que el ciclismo de montaña no es permitido dentro del parque.

Una de las excursiones breves más inspiradoras en Yosemite es la visita al gran secuoya, en donde el premio es llegar al enorme árbol. Pero existen caminatas en donde es posible acampar, bajo supervisión de las autoridades, toda vez que es importante evitar a los osos.

Otra de las actividades preponderantes del parque es obviamente la escalada en roca, e incluso personal capacitado ofrece clases para principiantes.

En verano es posible practicar natación, así como rafting en el río Merced, en el valle de Yosemite, sin mencionar que también se puede montar a caballo.

Las zonas que abren en invierno ofrecen la práctica de esquí, así como patinaje sobre hielo, y, por supuesto, caminatas en la nieve.

*mcam