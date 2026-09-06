Los hijos de diplomáticos que nazcan en EU no tendrán nacionalidad estadounidense

Una regla que entra en vigor esta semana determina que los hijos de diplomáticos y empleados de gobiernos extranjeros que nazcan en Estados Unidos carecerán de la nacionalidad estadounidense si ninguno de sus madres es estadounidense.

Una persona nacida en los Estados Unidos de un empleado de un gobierno extranjero no está sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos a efectos de la ciudadanía por derecho de nacimiento, a menos que al menos uno de los padres de la persona sea ciudadano de los Estados Unidos”, dice la medida.

La medida de la administración Trump dice que “dicha persona no es ciudadana de los Estados Unidos bajo la Decimocuarta Enmienda de la Constitución”, que es la enmienda constitucional que garantiza la nacionalidad estadounidense por nacimiento.

La medida entra en vigor el miércoles 9 de septiembre, cuando se publique oficialmente.

Hasta ahora solo los altos diplomáticos extranjeros podían decidir si sus hijos nacidos en el país tendrían la nacionalidad estadounidense o solo conservaría la de sus padres; a partir de ahora es una regla para todos los diplomáticos extranjeros y miembros de misiones u organizaciones, y deja de ser opcional.

Lo que ofrece USCIS

La regla del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), ofrece sin embargo que los hijos de diplomáticos y empleados extranjeros obtengan por nacimiento la residencia legal permanente.

Esto significa que los bebés podrán vivir legalmente en el país, pero sin ser ciudadanos, y perderían la residencia si tienen que abandonar Estados Unidos si sus padres son enviados a otros países.

Aunque esta no es una medida que afecte exclusivamente a trabajadores diplomáticos mexicanos, si es la segunda en menos de un mes que limita estancia y ahora la nacionalidad de hijos de algunos de los 400 empleados consulares mexicanos.

El Departamento de Estado confirmó a principios de agosto que la visa con que los empleados consulares han trabajado cinco y algunos diez años en Estados Unidos no serán renovadas, por lo que tendrán que salir del país.