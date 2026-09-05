Irán responde y ataca petroleros y embarcaciones vinculadas a Estados Unidos en Ormuz

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó que atacó este sábado a tres barcos petroleros en "rutas no autorizadas" en el estrecho de Ormuz, además de tres embarcaciones vinculadas a Estados Unidos en "otras áreas", según informó la agencia iraní Fars. El anuncio se produjo horas después de que fuerzas estadounidenses atacaran embarcaciones iraníes en la misma zona.

De acuerdo con el comunicado, la Fuerza Aeroespacial iraní también disparó misiles balísticos contra un portaviones y un destructor de la Armada estadounidense, en represalia por ataques previos del Ejército de Estados Unidos contra tres petroleros iraníes durante la mañana del sábado.

La radiotelevisión estatal iraní IRIB reportó una advertencia de la Armada de la República Islámica a todos los buques que naveguen por el golfo Pérsico o cerca del estrecho de Ormuz.

"Se abstengan de realizar cualquier movimiento sospechoso destinado a transitar por vías marítimas no autorizadas. De lo contrario, serán atacados", señaló la Armada iraní, citada por IRIB.

El origen del enfrentamiento y la respuesta de Washington

El intercambio de ataques comenzó después de que la CGRI lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra estadounidenses que patrullaban la región, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

En un comunicado, Centcom precisó que el portaviones y el destructor lanzamisiles estadounidenses "lograron esquivar con éxito múltiples ataques iraníes" y que ningún miembro del personal militar resultó herido.

Horas más tarde, la CGRI informó que también atacó un vehículo de superficie militar estadounidense no tripulado que intentaba ingresar a la zona protegida del estrecho de Ormuz, según un comunicado citado por la televisión estatal iraní y la agencia oficial IRNA.

El anuncio se dio a conocer después de que Teherán y Washington intercambiaran los primeros ataques del día.

Estados Unidos mantiene un cerco a puertos y buques iraníes desde hace semanas y, según coinciden expertos en petróleo y Oriente Medio, ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo por una ruta meridional cercana a Omán.

El intercambio de ataques de este sábado eleva la tensión en una de las rutas energéticas más importantes del mundo, por donde transita una porción significativa del petróleo que se comercia a nivel global.