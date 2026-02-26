“Admitimos que crimen le compra armas a EU”; críticas de Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, admitió que el crimen organizado compra armas a su país.

“Reconocemos que muchos de estos grupos están comprando armamento de Estados Unidos, y que estamos comprometidos y continuamos trabajando arduamente con nuestras agencias de aplicación de la ley para detener eso”, declaró el funcionario durante su visita a San Cristóbal y Nevis para la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom).

En su intervención, señaló que las organizaciones transnacionales delictivas son una de las amenazas más graves para la región, en línea con el mensaje del Estado de la Unión del presidente Donald Trump del martes pasado.

“Reconocemos que es un desafío interconectado que proviene de una perspectiva más amplia. Primero, es evidente que están alimentadas por el narcotráfico y otros medios ilícitos”, dijo.

El secretario admitió que las drogas y las ganancias del narcotráfico tienen como destino Estados Unidos.

“Esto es un peligro en los países por los que transitan, y es en última instancia un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos”, insistió el funcionario en su mensaje.