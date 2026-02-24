Gaviota recibe pelotazo y futbolista la salva con RCP; insólito rescate se vuelve viral | VIDEO

La final de la 1.ª Liga Amateur de Estambul, disputada en el estadio de Zeytinburnu, quedó marcada por un episodio tan inusual como conmovedor. En el minuto 22 del encuentro entre Mevlanakapı Güzelhisar e İstanbul Yurdum Spor, un despeje del arquero visitante, Muhammet Uyanık, impactó de lleno contra una gaviota que sobrevolaba el campo. El ave cayó al césped paralizada, obligando a detener el partido.

El capitán del Güzelhisar, Gani Çatan, corrió inmediatamente hacia el animal y, sin experiencia médica formal, decidió practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP). Según relató, la gaviota estaba inmóvil, con las patas levantadas y sin respirar. Durante cerca de dos minutos aplicó la maniobra hasta que el ave comenzó a mover lentamente las patas y recuperar la respiración. “Lo primero que pensé fue en RCP. Se había desmayado, así que probé suerte”, explicó.

Tras la intervención, Çatan cargó a la gaviota en sus brazos y la entregó al equipo médico presente en el estadio. El animal presentaba lesiones en las alas y fue trasladado para recibir tratamiento especializado. Aunque no logró volar en las horas posteriores, se mantuvo de pie y su recuperación continúa bajo supervisión de especialistas.

Reacciones de los futbolistas

El propio Çatan reconoció sentirse desmoralizado por la derrota de su equipo en la final, pero destacó que salvar la vida del ave fue más importante que el campeonato. “Perdimos el título, pero es maravilloso haber ayudado a salvar una vida”, declaró.

El arquero Uyanık confesó que al principio no comprendió lo ocurrido y quedó en shock. Más tarde, expresó su alivio al saber que la gaviota sobrevivía y manifestó su deseo de visitarla si logra conocer su paradero. “Después de todo, también es un ser vivo”, señaló, añadiendo que el equipo se alegró al comprobar que el ave seguía con vida.

El episodio trascendió más allá del resultado deportivo y generó gran interés en Turquía. El comentarista Onur Özsoy, quien transmitía el partido en directo, calificó lo sucedido como un hecho singular en el fútbol local. “Hemos visto peleas, goles increíbles y otros incidentes, pero nunca algo así. Fue un momento inédito”, afirmó.

La noticia se multiplicó en medios y redes sociales, con numerosos llamados y consultas sobre el estado de la gaviota. Para muchos espectadores, el gesto de humanidad protagonizado por Çatan se convirtió en el verdadero símbolo de la jornada, más allá del marcador.

El propio Çatan resumió el sentimiento al señalar que, aunque su equipo perdió la final, el hecho de haber salvado a la gaviota le dio un sentido más profundo a la jornada. “Esto fue más importante que el campeonato”, concluyó.