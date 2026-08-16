El huracán Lala se aleja de la Isla Grande de Hawái; mantienen alerta

El huracán Lala comenzó a alejarse de la Isla Grande de Hawái durante las primeras horas del domingo, después de provocar fuertes lluvias, vientos intensos y cortes de electricidad en distintas zonas del estado. Las autoridades mantienen la alerta ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Lala alcanzó la categoría 1 el sábado, con vientos máximos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora. El fenómeno pasó cerca de South Point, en el extremo sur de la Isla Grande, pero no tocó tierra.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) indicó que Lala parecía haber alcanzado su máxima intensidad durante su aproximación a la isla. Aunque el sistema podía conservar parte de su fuerza durante algunas horas, los meteorólogos anticipaban un debilitamiento a medida que avanzara hacia el oeste y se separara de Hawái.

Aunque el huracán Lala se alejaba, las condiciones meteorológicas continuaban siendo peligrosas. El NHC advirtió que los vientos podrían causar daños durante la noche, especialmente en las zonas de mayor altitud de la Isla Grande.

También se previeron olas grandes y peligrosas en las costas, mientras que las lluvias intensas podían generar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, particularmente en áreas de terreno escarpado.

Durante la tarde del sábado, los cortes de electricidad llegaron a afectar a más de 20,000 personas en Hawái, mientras los servicios meteorológicos reportaban vientos dañinos y precipitaciones intensas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) había advertido de acumulaciones de lluvia superiores a 60 centímetros en algunas zonas de la Isla Grande, además de condiciones marítimas peligrosas.

Alerta para otras islas

La aproximación de Lala también llevó a las autoridades a emitir una advertencia de tormenta tropical para otras islas principales del archipiélago, entre ellas Maui, Molokai, Kahoolawe, Lanai, Oahu, Kauai y Niihau.

El pronóstico señalaba que Lala tendría un giro gradual hacia el oeste y aumentaría su velocidad de desplazamiento durante el domingo. El centro del sistema permanecería al sur de las principales islas del archipiélago durante los siguientes días.

Se observa a personas en la playa de Waikiki, en Honolulu (Hawái). AFP

La Isla Grande, que forma parte del condado de Hawái, cuenta con alrededor de 210,000 habitantes y es un importante destino turístico del estado.

Ante la amenaza del sistema, el gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el estado de emergencia el jueves.

El paso de Lala ocurre mientras el Pacífico ecuatorial registra condiciones asociadas con un potente episodio de El Niño. La NOAA ha señalado que existe una elevada probabilidad de que este fenómeno alcance una intensidad excepcional durante el periodo de octubre a diciembre.

Los científicos también han advertido que el cambio climático provocado por las emisiones de combustibles fósiles está contribuyendo a modificar la frecuencia e intensidad de diversos fenómenos meteorológicos extremos.

Por ahora, la principal amenaza para Hawái se concentra en las lluvias intensas, las inundaciones, los deslizamientos de tierra y el fuerte oleaje, mientras Lala continúa su desplazamiento lejos de la Isla Grande.