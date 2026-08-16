Roban cuatro obras del pintor Antonello da Messina de un museo de Sicilia

Messina amaneció el domingo con una noticia que golpeó especialmente a una ciudad acostumbrada a convivir con la memoria de uno de sus hijos más ilustres. Durante la noche del sábado, cuatro obras atribuidas al pintor renacentista italiano Antonello da Messina fueron robadas del Museo Regional de Messina (MuMe), en Sicilia.

El robo ocurrió durante Ferragosto, el periodo festivo que coincide con las celebraciones por la Asunción de la Virgen María y que marca uno de los momentos de mayor movimiento turístico del verano italiano.

Entre las piezas desaparecidas se encuentran tres de los cinco paneles que sobreviven del Políptico de San Gregorio, fechado en 1473, además de una tabla de doble cara que representa a la Virgen María y Cristo muerto en una Piedad.

Según los primeros reportes, los responsables consiguieron burlar los sistemas de alarma y seguridad del museo. La sustracción se habría producido poco antes de las 22:00 horas del sábado, de acuerdo con declaraciones de la dirección del recinto citadas por medios italianos.

Una pérdida que trasciende a Messina

“Estamos devastados por lo ocurrido”, declaró Marisa Mercurio, directora del MuMe, al referirse a las obras desaparecidas. Para la responsable del museo, se trata de una pérdida de enorme dimensión no solo para la institución, sino también para la ciudad y para el patrimonio artístico internacional.

El alcalde de Messina, Federico Basile, calificó el robo como un hecho “especialmente doloroso”, precisamente porque ocurrió mientras la ciudad celebraba las fiestas de la Asunción.

La importancia de las piezas sustraídas va más allá de su valor económico. Antonello da Messina, uno de los grandes nombres de la pintura del Renacimiento temprano italiano, nació en esta ciudad siciliana y dejó una huella fundamental en la historia del arte europeo.

El museo permaneció cerrado el domingo mientras los investigadores recopilaban evidencias y reconstruían la forma en que los ladrones lograron acceder a las obras y abandonar el recinto.

El valor de un pintor que volvió al centro de la atención

El robo se produce pocos meses después de que el Estado italiano adquiriera una importante obra de Antonello da Messina. En marzo, el gobierno compró el Ecce Homo del maestro siciliano por 14,9 millones de dólares en una subasta de Sotheby's en Nueva York.

Aquella operación volvió a colocar bajo los reflectores internacionales a un artista cuya producción es relativamente reducida y cuyas obras son consideradas piezas de enorme importancia para comprender la transición hacia el Renacimiento.

Ahora, la desaparición de cuatro trabajos vinculados a su producción vuelve a poner el foco sobre la vulnerabilidad del patrimonio artístico italiano.

El caso de Messina no ocurre de manera aislada. Italia ha sufrido numerosos robos de obras de arte, un problema que durante décadas ha obligado a las autoridades a reforzar los mecanismos de protección y recuperación del patrimonio cultural.

Apenas unos días antes del robo en el MuMe, la policía italiana informó de la recuperación de tres pinturas de Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne y Henri Matisse, valoradas en unos 10 millones de euros.

Las obras habían sido sustraídas en marzo de la Fundación Magnani Rocca, en la provincia de Parma. Cinco personas fueron detenidas en relación con aquel caso, que las autoridades atribuyeron presuntamente a una banda de origen moldavo.

La coincidencia temporal entre ambos episodios ha vuelto a poner en primer plano la actividad de las redes dedicadas al tráfico y robo de obras de arte.

Robar un Antonello no significa poder venderlo

Para los especialistas en delitos contra el patrimonio, uno de los principales problemas para los autores del robo será precisamente deshacerse de las pinturas.

Las obras de Antonello da Messina son reconocibles, están documentadas y forman parte del patrimonio cultural de una ciudad y de un país que mantienen una estrecha vigilancia sobre su producción.

Lynda Albertson, directora ejecutiva de la Asociación de Investigación de Delitos Artísticos (ARCA), explicó al diario La Repubblica que piezas de semejante notoriedad difícilmente pueden colocarse en el mercado artístico convencional.

Los expertos señalan que las obras robadas pueden terminar circulando de manera clandestina, pasando de un delincuente a otro o incluso utilizándose como garantía dentro de otras operaciones ilícitas. En esos circuitos, el valor artístico de una pieza no necesariamente se traduce en una venta fácil.