Hombre se sube al techo de un avión y retrasa dos horas un vuelo a Ámsterdam

Un vuelo de la aerolínea Vueling con destino a Ámsterdam sufrió un retraso de dos horas este sábado en el aeropuerto de Manises, en Valencia, luego de que un hombre de 24 años accediera de forma indebida a la pista y se subiera al techo del avión cuando la aeronave estaba lista para despegar.

De acuerdo con información confirmada por Aena y la Guardia Civil a la agencia EFE, el incidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas, momento en el que el vuelo VY1372 tenía programada su salida hacia la capital neerlandesa.

Testigos presenciales grabaron en video al individuo corriendo y gesticulando sobre el fuselaje del avión, visiblemente alterado, mientras personal del aeropuerto y agentes de seguridad intentaban controlar la situación. Las imágenes, difundidas posteriormente por el diario Las Provincias, muestran la cercanía del hombre con zonas críticas de la aeronave, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad aérea.

La Guardia Civil logró finalmente que el joven descendiera del aparato sin que se registraran daños materiales ni personas lesionadas, evitando una situación de mayor riesgo tanto para los pasajeros como para la tripulación.

Denuncia por vulnerar la Ley de Seguridad Aérea

Según detalló el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el hombre fue trasladado al Hospital General de València en una unidad del Servicio Vital Básico (SVB), debido al estado psíquico alterado en el que se encontraba al momento de la intervención.

Posteriormente, el individuo fue denunciado por vulnerar la Ley de Seguridad Aérea. Conforme al artículo 43 de dicha legislación, este tipo de conductas pueden derivar en sanciones económicas e incluso penas de prisión, dependiendo de la gravedad y de los riesgos generados para la operación aérea.

Portavoces de Vueling informaron a Las Provincias que el vuelo VY1372 pudo despegar finalmente alrededor de las 20:30 horas, una vez que las autoridades aeroportuarias confirmaron que la aeronave se encontraba en condiciones seguras para operar.

Los pasajeros permanecieron en la terminal durante el tiempo que duraron las revisiones técnicas y los procedimientos de seguridad establecidos.

Sujeto arriba de un avión en el aeropuerto de Manises, en Valencia. Captura de video

Aena abre investigación

El gestor aeroportuario Aena señaló que se ha iniciado una investigación interna para esclarecer cómo el individuo logró acceder a la zona restringida de operaciones, un espacio que cuenta con medidas de seguridad reforzadas y cuyo acceso está estrictamente controlado.

Este suceso se suma a otros incidentes recientes en aeropuertos europeos que han generado cuestionamientos sobre los protocolos de vigilancia. En 2025, un evento similar en el aeropuerto de Málaga obligó a suspender temporalmente las operaciones durante una hora.

asc