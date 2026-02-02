Israel reabre el paso de Rafá parcialmente; acuerdo del plan de paz

RAFÁ.

Israel reabrió parcialmente el cruce de Rafá entre Egipto y la Franja de Gaza, un paso vital para el envío de ayuda humanitaria, aunque por ahora sólo podrá ser utilizado por los residentes del territorio palestino y bajo condiciones drásticas.

Este puesto es el único punto de entrada y salida entre la Franja de Gaza y el exterior que no pasa por Israel y estaba cerrado desde mayo de 2024.

El Cogat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa los asuntos civiles en los Territorios Palestinos Ocupados, precisó que el paso de personas en ambos sentidos comenzará este lunes, una vez “completados los preparativos”, sin mencionar el tema de la ayuda.

Israel anunció que el paso fronterizo estará limitado “al tránsito de los habitantes” de la Franja.

Según un responsable del Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, “unos 200 enfermos” esperaban la reapertura para ir a recibir tratamiento en Egipto.

Su reapertura total está prevista en el marco del plan del presidente estadunidense Donald Trump para poner fin definitivamente a la guerra.

Exige salida de ONG

Israel anunció que Médicos Sin Fronteras (MSF) tendrá que cesar sus actividades en Gaza antes del 28 de febrero por haberse negado a proporcionar la lista de sus empleados palestinos.

Según el Ministerio de la Diáspora israelí, dos empleados de MSF tenían vínculos con Hamás y su aliado la Yihad Islámica, algo que la ONG niega.

El dato

Más de un año

El paso está cerrado desde que las fuerzas israelíes tomaron el control en 2024, salvo una reapertura limitada a inicios de 2025, en el marco de una tregua.