Hillary Clinton exige audiencia pública en la investigación sobre Jeffrey Epstein

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton elevó este jueves la presión política sobre el Congreso de Estados Unidos al exigir que su testimonio y el del expresidente Bill Clinton en la investigación sobre Jeffrey Epstein se realicen en una audiencia pública y televisada.

En un mensaje directo publicado en su cuenta de X, Clinton acusó a los republicanos de convertir el proceso en un “juego político” y reclamó transparencia total.

Detengamos los juegos. Si quieres esta pelea, hagámosla en público. Te encanta hablar de transparencia. No hay nada más transparente que una audiencia pública con las cámaras encendidas. Estaremos allí"

Trasfondo del caso Epstein

La investigación del Congreso busca esclarecer las relaciones del financiero Jeffrey Epstein con figuras políticas y de poder, años después de su condena por delitos sexuales y su muerte en prisión en 2019. El nombre de Bill Clinton ha aparecido en informes y testimonios relacionados con Epstein, aunque el expresidente ha negado cualquier conducta ilegal.

Para Hillary Clinton, el caso se ha convertido en un campo de batalla político en el que, según su entorno, los republicanos intentan erosionar la imagen de figuras históricas del Partido Demócrata.

Procedimientos por desacato

El conflicto escaló cuando el Comité de Supervisión, controlado por los republicanos, inició procedimientos penales por desacato al Congreso contra los Clinton, alegando que se ausentaron de varias fechas fijadas para sus declaraciones.

Ante esta situación, ambos aceptaron finalmente testificar, pero ahora exigen que la comparecencia sea pública, una condición que altera la estrategia del comité y aumenta la presión mediática sobre los investigadores.

La demanda de una audiencia pública coloca a los republicanos en una posición incómoda. Por un lado, han defendido reiteradamente la necesidad de máxima transparencia; por otro, una comparecencia televisada de los Clinton podría desbaratar el control narrativo de la investigación y ofrecer a Hillary Clinton una plataforma para defenderse y contraatacar.

Mensaje directo a James Comer

El desencuentro se intensificó después de que Comer agregara el requisito de grabar en vídeo la comparecencia de la expareja presidencial. Hillary Clinton reaccionó en redes sociales con un mensaje desafiante:

Durante seis meses dialogamos de buena fe con los republicanos del Comité de Supervisión. Les dijimos lo que sabíamos, bajo juramento. Lo ignoraron todo. Modificaron las reglas del juego y convirtieron la rendición de cuentas en un ejercicio de distracción"

Las declaraciones de Hillary y Bill Clinton están previstas para los días 26 y 27 de febrero, aunque aún se mantiene la incógnita sobre si finalmente serán públicas o se realizarán a puerta cerrada.