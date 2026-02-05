Estados Unidos intensifica ofensiva contra cárteles mexicanos; ataca sus redes de criptomonedas

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha redoblado su ofensiva contra los cárteles mexicanos, enfocando su atención en las fuentes financieras que sostienen sus operaciones. Los fiscales señalan que los intermediarios han adaptado sus métodos para evadir la intensificación de la aplicación de la ley, canalizando cada vez más las ganancias del narcotráfico mediante criptomonedas desde ciudades estadounidenses hacia líderes criminales en México.

La estrategia busca golpear el corazón de las operaciones de grupos criminales, que ha sofisticado sus tácticas para mover dinero a través de la frontera sin ser detectado.

Intermediarios financieros como objetivo

Los fiscales han decidido centrar sus esfuerzos en los presuntos operadores financieros, en lugar de los traficantes callejeros, al considerar que son un elemento crítico para mantener las operaciones de los cárteles. Estos intermediarios recogen efectivo en distintas ciudades de Estados Unidos, lo ocultan o lo convierten en activos digitales, y lo envían a México cobrando una comisión por cada transacción.

Según documentos judiciales, los acusados supervisaban el movimiento de las ganancias del narcotráfico y se quedaban con un porcentaje del dinero que regresaba a los cárteles como comisión. La tendencia más reciente consiste en tomar efectivo, comprar criptomonedas y comerciar con ellas, lo que permite evadir los controles tradicionales del sistema bancario.

La estrategia de Estados Unidos busca golpear a los cárteles mexicanos centrando los esfuerzos en intermediarios que convierten efectivo en activos digitales. Especial

Criptomonedas y su rastreo complejo

Las criptomonedas son activos digitales que funcionan mediante tecnología de cadena de bloques (blockchain), un sistema descentralizado que registra todas las transacciones en bloques enlazados y distribuidos en múltiples nodos alrededor del mundo. A diferencia del dinero tradicional, no dependen de bancos centrales ni instituciones financieras, lo que las convierte en una herramienta atractiva para quienes buscan mover recursos fuera del sistema regulado.

Aunque cada transacción queda registrada en la cadena de bloques, el rastreo de su origen es complejo porque los usuarios se identifican mediante direcciones alfanuméricas en lugar de nombres reales. Además, existen mecanismos como mezcladores (mixers), billeteras digitales anónimas y el uso de múltiples criptomonedas que dificultan seguir el rastro del dinero.

Este anonimato relativo permite que organizaciones criminales conviertan grandes cantidades de efectivo en activos digitales y los transfieran internacionalmente sin necesidad de pasar por bancos tradicionales, reduciendo la posibilidad de ser detectados por las autoridades.

Transferencias y cooperación binacional

Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, México ha entregado a más de 90 acusados de alto nivel vinculados con los cárteles, en tres transferencias que han generado debate legal en el país. Entre ellos se encuentran 37 individuos enviados en enero, incluidos presuntos enlaces financieros que operaban desde México.

Funcionarios estadounidenses sostienen que estas entregas buscan más que enviar un mensaje disuasorio: también podrían derivar en nuevas acusaciones contra líderes de alto nivel si los acusados cooperan con las autoridades.

En la administración republicana de Trump, el DOJ ha reestructurado su División Criminal, integrando fiscales especializados en narcóticos con expertos en lavado de dinero. El objetivo es reflejar un cambio más amplio hacia el ataque directo a los sistemas financieros que sostienen las operaciones de los cárteles.