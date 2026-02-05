Asaltantes en Colombia se apiadan de sus víctimas; devuelven lo robado cuchillo en mano | VIDEO
En Colombia, tres asaltantes fueron grabados dentro de un camión y terminaron devolviendo lo robado a las víctimas tras ser increpados por el conductor.
Un insólito episodio se registró en Colombia cuando tres sujetos intentaron despojar de sus pertenencias a un hombre y una mujer que viajaban de manera irregular en un camión. El asalto no se concretó gracias a que el conductor de la unidad grabó la escena y confrontó a los delincuentes.
En el video, de menos de dos minutos de duración, se observa a uno de los asaltantes —vestido con camiseta roja y pants azul— amenazando con un puñal a las víctimas, quienes muestran sus manos vacías en señal de que no portaban objetos de valor. A pesar de ello, el agresor insiste en intimidarlos.
El camionero increpa a los asaltantes
Durante el metraje se escucha la voz del conductor que documentó el momento, increpando a los delincuentes con frases como:
Qué tal estos amangualados, hijos de perra (…) el mancito no está haciendo nada, va con la hembra con su maletica, estos hijos de perra se les subieron y los están robando”
El tono desafiante del camionero parece haber influido en el desenlace, pues los asaltantes terminaron devolviendo las pertenencias que habían arrebatado como una cangurera al hombre y un gorro a la mujer. Al final del video, los jóvenes muestran una actitud conciliadora.
Reacciones en redes sociales
El video, difundido el 4 de febrero en la cuenta Colombia Oscura, generó polémica en plataformas digitales como X, donde usuarios expresaron su indignación por la inseguridad en el país.
Algunos comentarios reflejaron frustración y enojo:
- “¿Esta es Colombia en el 2026? Solo nos falta el calor para ser Somalia”
- “No se puede esperar menos en un gobierno que abraza a la delincuencia, los justifica y los ampara”
- “Meros chirretes barristas, atracando para lo de la boleta y el vicio”.
- “Necesitados de una limpieza social que acabe con tanto chirrete”.
Otros señalaron que este tipo de comportamientos son comunes entre barristas y que los camioneros han sufrido por décadas el saqueo de sus cargas.