Un insólito episodio se registró en Colombia cuando tres sujetos intentaron despojar de sus pertenencias a un hombre y una mujer que viajaban de manera irregular en un camión. El asalto no se concretó gracias a que el conductor de la unidad grabó la escena y confrontó a los delincuentes.

En el video, de menos de dos minutos de duración, se observa a uno de los asaltantes —vestido con camiseta roja y pants azul— amenazando con un puñal a las víctimas, quienes muestran sus manos vacías en señal de que no portaban objetos de valor. A pesar de ello, el agresor insiste en intimidarlos.

El camionero increpa a los asaltantes

Durante el metraje se escucha la voz del conductor que documentó el momento, increpando a los delincuentes con frases como:

Qué tal estos amangualados, hijos de perra (…) el mancito no está haciendo nada, va con la hembra con su maletica, estos hijos de perra se les subieron y los están robando”

El tono desafiante del camionero parece haber influido en el desenlace, pues los asaltantes terminaron devolviendo las pertenencias que habían arrebatado como una cangurera al hombre y un gorro a la mujer. Al final del video, los jóvenes muestran una actitud conciliadora.

Reacciones en redes sociales

El video, difundido el 4 de febrero en la cuenta Colombia Oscura, generó polémica en plataformas digitales como X, donde usuarios expresaron su indignación por la inseguridad en el país.

Algunos comentarios reflejaron frustración y enojo:

“¿Esta es Colombia en el 2026? Solo nos falta el calor para ser Somalia”

“No se puede esperar menos en un gobierno que abraza a la delincuencia, los justifica y los ampara”

“Meros chirretes barristas, atracando para lo de la boleta y el vicio”.

“Necesitados de una limpieza social que acabe con tanto chirrete”.

Otros señalaron que este tipo de comportamientos son comunes entre barristas y que los camioneros han sufrido por décadas el saqueo de sus cargas.