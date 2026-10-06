Hija de mexicanos que sobrevivió siete disparos de ICE demanda a la agencia

Una estadunidense hija de mexicanos que sobrevivió con siete heridas de disparos de un agente del ICE presentó una demanda con la intención, dijo, de generar conciencia sobre la violencia innecesaria.

Marimar Martínez, de 31 años de edad, hija de inmigrantes del estado de Durango, sobrevivió a cinco disparos de arma de fuego que le disparó el agente Charles Exum durante un operativo en Chicago el 4 de octubre de 2025. La mujer recibió dos impactos.

El ICE argumentó que Martínez trató de arrollar al agente, quien habría tenido que disparar en defensa propia. Para anular cualquier posibilidad de demanda de parte de la maestra de educación Montessori, el ICE la acusó de “terrorismo doméstico”.

Pero tres de los disparos del agente entraron al vehículo por la ventanilla del lado del pasajero y otros dos por el mismo costado derecho del auto, pero ya por la ventanilla detrás de la del asiento del pasajero, cuando el auto adelantaba sin poner en riesgo al oficial.

Aun cuando con ese peritaje una demanda inicial fue desestimada, el abogado de Martínez consiguió un video que contradice totalmente la versión oficial de que Exum habría disparado para salvar su vida.

Mientras tanto, ya exonerado, Exum presumía en una conversación en redes sociales que “disparé cinco veces y ella terminó con siete agujeros. Anoten eso en su libro, muchachos”.

Marimar Martínez dijo que lo que la motivó a presentar la demanda contra Exum y el ICE fue que tres meses después de que a ella la balearon innecesariamente, agentes del ICE mataron a los estadunidenses Renee Good, una madre de tres, y a Alex Pretti.

Dijo que después de esos asesinatos decidió demandar al ICE porque piensa que ella tiene “una voz, que quiero usar porque ya no quiero que esto siga ocurriendo”.

Los padres de Martínez llegaron de Durango en la década de los años noventa, ahora son ciudadanos estadunidenses, donde Marimar nació y creció.