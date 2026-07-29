Muere Glen Hansard, ganador del Oscar y protagonista de 'Once', en trágico accidente

Glen Hansard murió a los 56 años después de sufrir un accidente de motocicleta durante la madrugada de este miércoles en Lucan, una localidad situada en las afueras de Dublín. El músico irlandés era conocido por protagonizar la película Once y ganar un Premio Oscar por la canción “Falling Slowly”.

La noticia fue confirmada por ATC Management, agencia que representaba al artista, mediante un comunicado difundido horas después del percance.

“Con el corazón roto anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard, quien murió en las primeras horas de esta mañana tras un accidente de tráfico en Dublín”.

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¿Cómo murió Glen Hansard?

De acuerdo con la información proporcionada por la policía irlandesa, el accidente ocurrió poco antes de las 4:30 horas en Lower Road, en Lucan, al oeste de Dublín.

Los primeros reportes señalan que se trató de una colisión en la que únicamente estuvo involucrada la motocicleta que conducía el cantante. Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del percance.

En el sitio, Hansard “recibió atención médica en el lugar del accidente, falleció poco después”, confirmó la Policía irlandesa, conocida como Garda Síochána.

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Tras darse a conocer su muerte, los representantes del artista pidieron respeto para sus seres queridos.

“La familia de Glen está profundamente conmocionada y desolada por esta trágica pérdida y solicita respetuosamente que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles”.

¿Quién era Glen Hansard?

Originario de Ballymun, Dublín, Glen Hansard nació en 1970 y desde muy joven mostró interés por la música. Después de abandonar la escuela, comenzó a cantar y tocar la guitarra en las calles de la capital irlandesa.

Durante esa etapa encontró una manera de compartir sus canciones con el público. Incluso después de alcanzar la fama, mantuvo la costumbre de presentarse ocasionalmente en las calles de Dublín junto a otros músicos.

Su historia profesional comenzó a tomar forma en 1990, cuando fundó The Frames. La banda se convirtió en una de las agrupaciones más reconocidas de Irlanda y publicó seis álbumes de estudio.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran For the Birds, lanzado en 2001, y Burn the Maps, de 2004. Este último consiguió llegar al primer lugar de popularidad en Irlanda.

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Glen Hansard también fue actor

La actuación también formó parte de la trayectoria de Glen Hansard. En 1991 apareció en The Commitments, película dirigida por Alan Parker y centrada en un grupo de jóvenes de un barrio de clase trabajadora que intenta formar una banda de soul.

Dentro de la historia, el irlandés interpretó al guitarrista del grupo. Su participación le permitió darse a conocer ante un público más amplio, aunque durante los siguientes años continuó concentrado principalmente en la música.

Once y la canción que le dio un Oscar

El reconocimiento internacional llegó en 2007 gracias a Once, cinta dirigida por John Carney, quien anteriormente había sido bajista de The Frames.

En la película, Hansard dio vida a un músico callejero que conoce a una pianista checa, interpretada por Markéta Irglová. Ambos personajes crean canciones juntos mientras desarrollan una relación cercana.

Aunque fue realizada con un presupuesto pequeño, la producción recaudó más de 20 millones de dólares alrededor del mundo y obtuvo el Premio del Público en el Festival de Cine de Sundance.

Uno de los elementos más recordados de la cinta fue “Falling Slowly”, canción compuesta e interpretada por Hansard e Irglová. Gracias a este tema, los dos artistas recibieron en 2008 el Oscar a Mejor Canción Original.

La historia también llegó al teatro. La adaptación de Once se estrenó en Broadway en 2012 y ganó ocho Premios Tony, entre ellos el de Mejor Musical.

Su carrera con The Swell Season y como solista

Además de su trabajo con The Frames, el cantante formó junto a Markéta Irglová el dúo The Swell Season. El proyecto publicó tres discos, incluido Forward, presentado en 2025.

Más adelante, Glen Hansard desarrolló una carrera como solista en la que lanzó cinco álbumes. Uno de ellos fue Didn’t He Ramble, material que obtuvo una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Folk en 2016.

El músico permaneció activo hasta poco antes de su muerte. En junio de 2026 publicó Don’t Settle (Vol. 2 – Transmissions West), la segunda entrega de un proyecto grabado frente a una audiencia.