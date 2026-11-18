Hakeem Jeffries está cerca de hacer historia al convertirse en el primer afroamericano en ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El legislador de 56 años fue elegido este miércoles por sus compañeros demócratas como candidato para ocupar el cargo, mediante una votación a puerta cerrada.

La designación todavía deberá ser ratificada por la mayoría de los 435 integrantes de la Cámara baja cuando el nuevo Congreso entre en funciones en enero. En ese momento, los demócratas tendrán el control de la institución.

Tras su triunfo electoral, el partido opositor al presidente Donald Trump anunció que buscará revertir las políticas impulsadas por el mandatario republicano y abrir investigaciones sobre distintos aspectos de su administración, así como sobre integrantes de su familia.

Aunque algunos aliados de Jeffries preferían que su candidatura fuera aprobada por aclamación, el propio legislador solicitó una votación nominal para que cada integrante de la bancada pudiera pronunciarse después de evaluar su trayectoria, experiencia y propuestas.

La decisión ocurrió en medio de las diferencias con el sector más progresista del partido, cuyos integrantes habían advertido que podrían retirarle su respaldo, aunque no presentaron una candidatura alternativa. Entre sus demandas figuran cambios en la postura sobre la asistencia militar estadounidense a Israel y medidas para limitar la influencia del dinero en la política.

El respaldo de Alexandria Ocasio-Cortez

La noche del martes, Jeffries sostuvo un encuentro con legisladores de izquierda para abordar asuntos como la relación de Estados Unidos con Israel y el sistema de atención sanitaria.

Entre quienes participaron estuvo Alexandria Ocasio-Cortez, congresista de origen hispano y una de las figuras más reconocidas del ala progresista, quien expresó su apoyo a Jeffries y describió la reunión como “productiva”.

De acuerdo con el medio Politico, Ocasio-Cortez destacó que hubo “un avance muy real y un compromiso con garantizar atención sanitaria para todos los estadounidenses”. En una entrevista reciente, sin embargo, evitó precisar si considera que una eventual cobertura sanitaria universal también debería incluir a los inmigrantes indocumentados.

Antes de la votación, Jeffries señaló que la economía será una de las prioridades de la nueva mayoría demócrata. El martes, ante periodistas, afirmó que muchas personas enfrentan dificultades económicas y aseguró que su partido buscará revertir esa situación desde el inicio de la nueva legislatura.

Vamos a luchar incansablemente por una América asequible”, declaró.

El costo de vida, particularmente el aumento en los precios de los combustibles, fue uno de los factores que influyeron en el resultado favorable para los demócratas durante las elecciones legislativas.

Investigaciones contra la administración Trump

Además de sus propuestas económicas, los demócratas han anticipado que ejercerán labores de supervisión sobre el gobierno de Trump. La posibilidad de impulsar investigaciones sobre el presidente y su entorno recuerda las pesquisas que enfrentó durante su primer mandato.

Este miércoles, el representante por California, Robert García, quien ocupará una posición relevante dentro de la nueva mayoría, anunció que había enviado cartas a una docena de personas cercanas al mandatario, entre ellas sus hijos. También adelantó que buscará impulsar investigaciones a través de distintas comisiones legislativas.

En el Senado, entretanto, los demócratas también ampliaron su representación y alcanzaron 56 escaños, frente a los 44 republicanos, aunque la disputa por el liderazgo de su bancada permanece abierta.

La contienda enfrenta al senador Chuck Schumer, veterano legislador de Nueva York, con el progresista Chris Van Hollen, representante de Maryland. Ambos buscan encabezar al grupo demócrata en la Cámara alta.

Con información de AFP.