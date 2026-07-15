Gibraltar y España abren nueva etapa en su frontera común; cuatro décadas de barreras

MADRID.

Los miles de trabajadores que cruzan a diario entre España y el enclave británico de Gibraltar comenzarán este miércoles una nueva era al entrar en vigor el tratado de libre circulación que suprimirá los controles fronterizos que fueron durante mucho tiempo fuente de tensión.

El acuerdo se firmó ayer en Bruselas, más de seis años después de que los británicos abandonaran oficialmente la Unión Europea.

Con apenas unos 40 mil habitantes, este pequeño territorio británico situado en el extremo sur de la península ibérica depende de los 15 mil 500 trabajadores transfronterizos que llegan cada día desde España, y que representan casi la mitad de su mano de obra.

En horas pico pueden formarse largas colas en la frontera donde se revisan los documentos, especialmente durante los periodos de tensión entre el Reino Unido y España, que reclama la soberanía sobre Gibraltar.

El dictador español Francisco Franco cerró esta frontera en 1969, después de que Gibraltar decidiera en referéndum, por gran mayoría, continuar bajo dominio británico.

El cierre, que duró 13 años, interrumpió el tráfico diario de trabajadores desde España hacia Gibraltar y separó a familias.

El acuerdo facilitará a las empresas de Gibraltar contratar y retener a trabajadores que viven en España, ya que las “molestias” de cruzar la frontera pueden ser “considerables”, indicó a la AFP Owen Smith, presidente de la Federación de Pequeñas Empresas de Gibraltar.