Guerra en Irán: muertos y heridos hasta ahora

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, el 28 de febrero, la guerra se ha extendido por la región y ya ha causado víctimas en varios países de Oriente Medio.

Debido a las restricciones impuestas a los medios de comunicación, la AFP no ha podido verificar de manera independiente el conjunto de los balances que figuran a continuación.

Estas cifras se basan en los datos facilitados por los gobiernos, los ejércitos, las autoridades sanitarias y las organizaciones de socorro de los Estados afectados.

Irán

El Ministerio iraní de Salud declaró el 8 de marzo que más de mil 200 personas habían muerto, entre ellas unas 200 mujeres y 200 niños menores de 12 años, y que más de 10 mil civiles resultaron heridos.

La ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, por su parte registró el 11 de marzo más de 1.825 muertos, de los cuales cerca de 1.300 eran civiles, entre ellos al menos 200 niños.

Israel

Los servicios de socorro y las autoridades han informado de un total de 14 muertos desde el inicio de la guerra.

Según los equipos de rescate, 12 personas han muerto, entre ellas cuatro menores, y decenas han resultado heridas en Israel desde que Irán empezó a disparar misiles contra su territorio en represalia por los bombardeos estadunidense-israelíes, según un balance elaborado por la AFP a partir de sus comunicados.

El ejército israelí, por su parte, anunció la muerte de dos soldados durante combates en el sur del Líbano.

Una ONG calcula más de mil 800 fallecidos en Irán desde el inicio de los bombardeos. AFP

Líbano

Según el Ministerio libanés de Salud, 826 personas han muerto desde el inicio de los combates el 2 de marzo entre Israel y Hezbolá, entre ellas 106 niños y 31 miembros del personal sanitario.

El ejército libanés informó de que tres de sus soldados habían muerto.

Hezbolá no ha facilitado información sobre sus bajas.

Región del Golfo

Las autoridades de los países del Golfo y el mando militar estadunidense para Oriente Medio (Centcom) han informado de 26 muertos en esta región desde el inicio de los ataques iraníes, de los cuales 13 eran civiles.

Entre los militares o miembros de las fuerzas de seguridad, siete son estadunidenses.

- En Kuwait, el ejército y el Ministerio de Salud han registrado seis muertos: dos soldados kuwaitíes, dos guardias fronterizos y dos civiles, entre ellos una niña de 11 años.

- El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos y la oficina de medios de Dubái han registrado seis muertos: cuatro civiles y dos militares que fallecieron en el accidente de un helicóptero atribuido a un fallo técnico.

- La agencia de defensa civil de Arabia Saudita ha informado de dos muertos.

- El Ministerio del Interior de Baréin también ha dado cuenta de dos fallecidos.

- El centro de seguridad marítima de Omán, a su vez, anunció la muerte de un marinero en el mar y de dos trabajadores extranjeros en un ataque con dron contra una zona industrial.

- En Catar, el Ministerio del Interior declaró que 16 personas habían resultado heridas, sin informar de fallecidos.

- El Centcom confirmó además la muerte de seis militares estadunidenses en Kuwait y de otro en Arabia Saudita.

Irak

Al menos 49 personas han muerto en Irak desde el inicio del conflicto, según un recuento de la AFP basado en las declaraciones de grupos armados y de responsables oficiales.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el viernes la muerte de un soldado francés en un ataque con dron en la región de Erbil. Se trata del primer militar francés muerto en este conflicto.

El ejército estadunidense, por su parte, registró el viernes seis muertos en el accidente de un avión cisterna ocurrido la víspera en Irak, subrayando que "la pérdida del aparato no se debió a fuego enemigo".

Grupos proiraníes en Irak lamentaron la muerte de 35 de sus miembros en ataques aéreos que atribuyen a Israel y a Estados Unidos.

Organizaciones rebeldes kurdas anunciaron la muerte de al menos cinco militantes kurdos iraníes en bombardeos atribuidos a Irán contra sus posiciones en el norte de ese país.

Fuentes kurdas señalaron que un agente de seguridad del aeropuerto murió en un ataque con dron contra el aeropuerto de Erbil.

Responsables indicaron que un civil murió por esquirlas de cohete tras un bombardeo al sureste de Bagdad.

Jordania

Según el ejército, 28 personas resultaron heridas en distintas regiones de Jordania por la caída de restos de misiles y drones iraníes.

No se han registrado fallecidos.

Siria

Según los medios estatales sirios, ocho personas resultaron heridas por la caída de restos durante los intercambios de disparos entre Irán e Israel el 9 de marzo.

Con información de AFP.