Acuerdo arancelario entre México y EU enfrenta obstáculos por desacuerdo del secretario de Comercio

Las negociaciones entre México y Estados Unidos para reducir aranceles a productos como automóviles, acero y aluminio enfrentan nuevos obstáculos debido a la oposición del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, según información publicada por The Wall Street Journal.

De acuerdo con el reporte, ambos países se encontraban cerca de alcanzar un acuerdo que permitiría disminuir algunos gravámenes impuestos por Washington a cambio de diversas concesiones por parte del gobierno mexicano, lo que además abriría la puerta a futuras conversaciones sobre la renovación del T-MEC. Sin embargo, las diferencias en torno a los aranceles han frenado el avance de las negociaciones.

Según el diario estadounidense, Lutnick se ha opuesto a reducciones importantes del arancel de 25% aplicado a los vehículos fabricados en México, así como a los gravámenes de 50% sobre el acero y el aluminio. Las medidas fueron establecidas bajo argumentos relacionados con la seguridad nacional de Estados Unidos.

El funcionario también habría mostrado resistencia a disminuir los aranceles sobre productos derivados fabricados con acero y aluminio, una categoría que incluye diversos bienes manufacturados.

De acuerdo con las fuentes citadas por WSJ, empresas estadounidenses del sector del aluminio advirtieron al gobierno que una reducción de los aranceles podría afectar la competitividad de la industria nacional y provocar pérdidas de empleo.

Estos argumentos habrían fortalecido la posición de quienes buscan mantener las protecciones comerciales vigentes.

Pese a las diferencias, funcionarios de ambos países rechazaron que las conversaciones estén estancadas.

Un alto funcionario mexicano citado por el medio aseguró que las negociaciones continúan y que las partes se encuentran cada vez más cerca de alcanzar un entendimiento.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Ben Kass, afirmó que la dependencia mantiene un diálogo constante con México en materia comercial.

“El Departamento de Comercio mantiene un diálogo constante con México en materia de comercio”, señaló el funcionario, quien agregó que la dependencia está comprometida con la agenda comercial “Estados Unidos Primero” impulsada por el presidente Donald Trump.