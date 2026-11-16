Gadi Eisenkot, el "militar aburrido" que busca desbancar a Netanyahu en Israel

Se dice de él que es aburrido, que le falta carisma, pero es justamente su sobriedad la que llevó al exjefe militar Gadi Eisenkot a la senda del poder y a ser escogido para formar el próximo gobierno de Israel.

El general retirado de 66 años tendrá la compleja tarea de reunir un mínimo de 61 diputados en un escenario político fracturado, tanto como el país.

Vestido casi siempre de negro, incómodo cuando le toca hablar en inglés —a diferencia del actual primer ministro Benjamin Netanyahu, un asiduo de los programas de la televisión estadunidense—, ha rechazado las entrevistas con la prensa internacional.

Y ante la prensa israelí, prefiere dar respuestas breves, una costumbre que proviene de la cultura militar que ha moldeado toda su carrera.

“Hay un amplio sector en Israel cuyo principal objetivo es simplemente que las cosas estén más tranquilas”, dijo Tal Elovits, investigador del centro de estudios Molad a AFP. “La clase media busca a alguien que se vea responsable, aburrido. Creo que Eisenkot tiene ese atractivo”, señaló.

Sus raíces obreras constituyen otro elemento de su atractivo. Hijo de inmigrantes marroquíes, Eisenkot sería el primer primer ministro de la comunidad mizrají de Israel, judíos cuyas raíces se encuentran en Oriente Medio y el norte de África.

Eisenkot sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante 41 años, al mando de tropas en Cisjordania durante la segunda intifada, o levantamiento, y durante la guerra de 2006 contra Hezbolá en el Líbano.

Eisenkot ascendió hasta convertirse en jefe de gabinete entre 2015 y 2019. El partido que fundó en 2025 se llama Yashar!, que significa “recto” u “honesto” en hebreo.

La popularidad de Eisenkot también está ligada al precio personal que su familia ha pagado desde 2023: un hijo y dos sobrinos murieron luchando en Gaza.

“Es una persona muy simpática, no un político, sino alguien común y corriente”, dijo Eitan Shamir, director del Centro Begin-Sadat de Estudios Estratégicos de la Universidad Bar-Ilan a Reuters. “No es demasiado sofisticado. La gente siente que puede identificarse con él”, agregó.

Además de su llamamiento a eliminar las capacidades militares de Hamás, Eisenkot ha dicho que el próximo gobierno de Israel debe impedir que Irán adquiera capacidad nuclear militar, ya sea por la fuerza o mediante un “acuerdo” como una solución diplomática respaldada por Estados Unidos.

Artífice de campaña entre guerras

Eisenkot se ha comprometido a unir a los israelíes tras el mandato divisivo de Netanyahu. También ha prometido restaurar la imagen internacional de Israel, gravemente dañada al cabo de tres años de guerra en Gaza y violencia en la Cisjordania ocupada.

Supone una ruptura con el liderazgo de Bibi y sus aliados de extrema derecha, pero no con las posturas de línea dura en materia de seguridad que se han endurecido desde el 7 de octubre de 2023: se opone a la creación de un Estado palestino y afirma que el ala militar de Hamás debe ser destruida o desmantelada.

“Mi postura es que, entre el río Jordán y el mar, Israel debe tener la responsabilidad primordial de la seguridad. No debe haber ningún ejército extranjero entre el Mediterráneo y el Jordán si queremos vivir”, afirmó.

Eisenkot hizo hincapié en su experiencia en materia de seguridad durante la campaña electoral, citando su “doctrina Dahiyeh” de responder a los ataques con una fuerza desproporcionada, la cual desplegó como comandante durante la guerra de Israel en 2006 contra Hezbolá en el Líbano.

La estrategia, aplicada también en Gaza, consiste en bombardeos generalizados en zonas, incluso civiles, en las que se ocultan combatientes enemigos.

También fue artífice del concepto llamado “campaña entre guerras”, basado en una sucesión de operaciones focalizadas destinadas a retrasar el estallido de un conflicto de gran envergadura.

Eliminar a Hamás en un año y medio

En cuanto a Gaza, se comprometió a poner fin al gobierno de Hamás en un plazo de 18 meses.

“Quiero algo sencillo. Hemos definido, y yo he levantado la mano a favor, la destrucción del poder militar y gubernamental de Hamás”, dijo Eisenkot en la entrevista con el Canal 7 israelí.

“Decidimos lograrlo en un año. Han pasado más de tres años y no ha sucedido”, dijo, criticando a Netanyahu por declarar como objetivo la “victoria total”.

Entre sus prioridades figura la formación de una comisión nacional de investigación sobre los fallos de seguridad que permitieron el mortal ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Además, dijo que reducirá la excepción del servicio militar para los estudiantes religiosos, que han causado resentimiento entre los israelíes, y prometió una “ley de servicio nacional universal” que exija a los judíos ultraortodoxos y a los árabes israelíes realizar el servicio militar o civil.

Y se opone a los socios de coalición de extrema derecha de Netanyahu, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, quienes han enfrentado sanciones por parte de algunos países occidentales por incitar a la violencia contra los palestinos.

Ante representantes del sionismo religioso, defendió la colonización de Cisjordania, pero los asentamientos deben servir a los intereses nacionales israelíes y deben ser “legales”, declaró al Canal 7 de Israel.

Afirma que Benjamin Netanyahu, “no puede seguir al frente del gobierno ni un minuto más”, mientras representante del Yashar! y Likud discuten la posible formación de un gobierno de unidad nacional.