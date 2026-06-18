G7 insta a analizar las consecuencias de la IA; piden a empresas proteger a los niños

EVIAN.— Los países del G7 instaron a sus ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales a que realicen un trabajo de análisis y supervisión de las implicaciones que la inteligencia artificial (IA) puede tener sobre las economías, en la cumbre mantenida ayer en la localidad francesa de Evian.

Los representantes de los siete países más industrializados del mundo pidieron determinar todas las consecuencias, tanto negativas como positivas, que la IA puede suponer para el sector financiero, la productividad y los mercados laborales, según un comunicado publicado tras la reunión.

En este sentido, han encomendado al grupo de expertos en ciberseguridad del G7 identificar las mejores prácticas en el ámbito de la IA en virtud de los “recientes avances en materia de modelos de inteligencia artificial de vanguardia”.

El grupo formado por Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, EU, Canadá y Japón se comprometió a mantenerse atento al desarrollo de las tecnologías con el objetivo de preparar al sistema financiero ante los riesgos y oportunidades asociados a las mismas.

Al término de tres días de cumbre, las potencias del G7 también pidieron a las empresas tecnológicas que desarrollen herramientas para garantizar la seguridad de los menores en línea.

“Hacemos un llamado a los proveedores de servicios digitales para que desarrollen y apliquen tecnologías y sistemas que garanticen experiencias seguras, protegidas y adecuadas a cada edad”, señalaron los líderes del G7 en una declaración conjunta, a la que se sumaron Brasil, Corea del Sur, Egipto, India y Kenia.

En este sentido, el texto pide a las empresas de IA detectar y eliminar los deepfakes de carácter sexual y a establecer parámetros de seguridad, como “herramientas de control parental y mecanismos de verificación de la edad”.