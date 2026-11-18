Miles de personas protestaron en Francia para reclamar mayores salarios para los funcionarios, cuando el gobierno del presidente Emmanuel Macron busca aprobar un fuerte ajuste fiscal en 2027 y enfrenta desde septiembre otras reivindicaciones sociales.

Casi seis millones de funcionarios estaban llamados a la segunda huelga en menos de dos semanas, después de que una reunión el viernes entre sindicatos y el primer ministro, Sébastien Lecornu, se saldara sin un esperado anuncio de aumentos generales de sueldos para los trabajadores públicos.

La participación disminuyó drásticamente en las manifestaciones, en su mayoría pacíficas.

El Ministerio del Interior informó que 146 mil personas participaron en las manifestaciones en todo el país, incluidas 28 mil en París.

Esto contrasta con las 575 mil personas que se manifestaron en toda Francia, incluidas 65 mil en París, durante la anterior jornada de protesta unificada el 5 de noviembre.

Foto: AFP.

Pero según los sindicatos, cerca de 500 mil participaron en las manifestaciones que recorrieron las calles de Francia, a las que se sumaron los estudiantes que reclaman desde septiembre mejores condiciones de aprendizaje y otros trabajadores.

Protestas en Francia se extienden por el malestar social

Las manifestaciones se convirtieron en protestas más amplias contra el costo de vida, que atrajeron a sindicatos y activistas políticos y que en ocasiones se tornaron violentas.

Para responder al malestar social general, el gobierno de centroderecha anunció la semana pasada un aumento del salario mínimo en 1.6%, hasta unos 1,500 euros netos (1,650 dólares), a partir de diciembre, pero nada en concreto para los funcionarios.

Foto: AFP.

Francia enfrenta presión por su déficit y deuda

A cinco meses de que los franceses elijan al sucesor de Macron, el gobierno se encuentra bajo presión para sanear sus endeudadas arcas públicas. La Comisión Europea llamó ayer a Francia a reducir su déficit y su deuda.

Francia, que debía reducir su déficit por debajo del límite máximo de la UE de 3.0% hasta 2029, registrará un déficit presupuestario de 5.5% este año.

La deuda francesa aumentará aún más rápido: hasta 119.2% este año, desde 115.7% en 2025, y hasta 122.1% el año que viene y 123.2% en 2028, según la Comisión.

Con información de AFP y Reuters. *mcam