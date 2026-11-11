Francia y la UE alistan sanciones contra Irán; hubo pérdidas millonarias

PARÍS— El canciller francés Jean-Noël Barrot afirmó este martes que su gobierno no descarta ninguna medida para responder al ciberataque del mes pasado contra refrigeradores de cientos de supermercados atribuido a Irán, que denunció “acusaciones infundadas”.

Los ataques, que se repitieron a principios de noviembre en cadenas de más de una decena de países europeos, provocaron pérdidas millonarias y obligaron a desechar enormes cantidades de alimentos.

El lunes, Barrot atribuyó la acción en los supermercados franceses a los Guardianes de la Revolución de Irán, avanzó que iban a convocar al embajador iraní y a promover sanciones.

También puedo decirles que no descartamos nada y que tomaremos todas las medidas, incluidas aquellas que quizá no revelemos públicamente, que consideremos proporcionadas y necesarias para disuadir de nuevos ataques”, agregó este martes Barrot.

El objetivo, según el canciller, es “disuadir a cualquiera que pueda sentirse tentado, en Irán o en cualquier otro lugar, a volver a hacerlo”.

Un portavoz de diplomacia de la Unión Europea, Anouar El Anouni, afirmó el martes que el bloque preparaba una “respuesta rápida y unida” usando “todas las herramientas” a su disposición.

En un comunicado de su cancillería, Irán rechazó por su parte “categóricamente las acusaciones infundadas y unilaterales del gobierno francés” y denunció una “política manida que consiste en formular acusaciones contra la república islámica”.

La fiscal de París, Laure Beccuau, anunció el lunes que había abierto una investigación sobre Shahid Kaveh, una misteriosa unidad cibernética de los Guardianes de la Revolución.

El gobierno de Suecia señaló que “en este momento no era posible decir si había una conexión entre los ataques”. Pero “hay un riesgo de que veamos más ciberincidentes en los próximos meses”, dijo el ministro de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin.