La firma de inversión global Lorinvest realiza una inversión estratégica en VVater

VVater , la próxima gran empresa estadounidense del sector del agua y líder mundial en innovación de soluciones avanzadas de tratamiento de agua, ha anunciado hoy una inversión estratégica de siete cifras por parte de Lorinvest , una firma de inversión multimillonaria con sede en Brasil, propiedad de la familia Lorentzen, que cuenta con una trayectoria de selección de empresas innovadoras de todo el mundo que son pioneras en sus respectivos sectores.

Fundado por el visionario empresario noruego Erling Lorentzen, el grupo lleva más de 70 años operando desde Brasil, creando empresas de éxito y apoyando a emprendedores con talento desde las primeras etapas de su desarrollo. La trayectoria de Lorentzen incluye la creación del gigante de la celulosa Aracruz Celulose, que llegó a convertirse en el mayor productor de celulosa del mundo, y Norsul, la mayor empresa privada de transporte marítimo industrial de cabotaje de Brasil, que lleva más de 60 años en funcionamiento. Actualmente, la cartera de Lorinvest está notablemente diversificada, con activos en tecnologías verdes, bioeconomía, logística y transporte marítimo, gas natural e inteligencia artificial, entre otros sectores.

El enfoque de Lorinvest se centra en transformar ideas en negocios únicos y escalables, con una elevada creación de valor y un legado duradero. Su cartera está fuertemente orientada al desarrollo de soluciones para algunos de los mayores desafíos del mundo. Esta visión estratégica sustenta la inversión en VVater, cuya tecnología tiene el potencial de generar un impacto verdaderamente positivo al abordar el importante desafío de los recursos hídricos.

La alianza puede proporcionar a VVater una sólida vía de entrada en Latinoamérica, con el potencial de ampliar su plataforma de tratamiento de agua sin productos químicos a los sectores industrial, de aguas residuales, agua potable, inmobiliario y de desarrollos acuáticos en toda la región. En cada uno de estos mercados, el agua representa un desafío operativo diario, precisamente el tipo de problema para el que se creó VVater.

"Durante generaciones, hemos contribuido a crear empresas que dependen de transportar y gestionar los recursos naturales de manera responsable", afirmó Christian Lorentzen, vicepresidente ejecutivo de Lorinvest. "El agua es la próxima frontera de ese trabajo. A través del tratamiento de miles de millones de galones de agua, VVater ha demostrado ser el socio adecuado para afrontar el desafío del agua".

Latinoamérica es un mercado estratégico para VVater. La región alberga una gran proporción del agua dulce del mundo. Sin embargo, todavía tiene dificultades para proporcionar agua limpia y fiable a las industrias, los centros de datos y las comunidades, en los lugares y momentos en que la necesitan. Las minas y los fabricantes de todo el continente se enfrentan a restricciones cada vez más estrictas sobre el uso y el vertido de agua, las ciudades trabajan para adaptar sus sistemas de aguas residuales y agua potable al crecimiento, y los nuevos desarrollos inmobiliarios y hoteleros necesitan disponer de agua fiable y de alta calidad desde el primer día. VVater responde a estas necesidades con una única plataforma sin productos químicos, diseñada, desarrollada y fabricada en Austin, Texas.

"Algunos de los recursos de agua dulce más importantes del mundo se encuentran en Latinoamérica, pero eso también significa que allí se encuentran algunos de los desafíos hídricos más urgentes que deben abordarse", afirmó Kevin Gast , fundador y CEO de VVater. "Lorinvest comprende esta realidad mejor que casi nadie, por lo que contar con su capacidad para transformar grandes ideas en industrias duraderas, además de su apoyo a lo que estamos desarrollando en Austin, significa mucho para nosotros".

Este anuncio se produce tras una etapa de importantes avances para VVater. La compañía se ha asociado recientemente con el líder tecnológico mundial Kyocera y ha ampliado sus actividades y tecnología a Asia-Pacífico y Oriente Medio. El Farady Reactor recibió los premios Time Best Invention Award 2025, CES Best of Innovation 2025 y World Future Award 2025. VVater ha tratado más de 4.300 millones de galones de agua y recientemente ha obtenido numerosos contratos en Estados Unidos, sumándose a una lista creciente de municipios estadounidenses, líderes mundiales del sector de alimentación y bebidas, complejos turísticos y comunidades de planificación integral que están implementando la infraestructura de la compañía.

Acerca de VVater

VVater es la próxima gran empresa estadounidense del sector del agua y ofrece el futuro de la purificación mediante su galardonado Farady Reactor (Time Best Invention Award 2025, CES Best of Innovation 2025 y World Future Award 2025). Con más de 4.300 millones de galones de agua tratados y el respaldo de líderes mundiales, VVater está ampliando su actividad hacia el tratamiento municipal de agua potable y aguas residuales, la reutilización potable directa e indirecta (DPR/IPR), la reutilización de agua in situ para centros de datos, edificios comerciales y complejos turísticos, la purificación residencial y el agua para la salud del consumidor. Sus soluciones ofrecen una reducción del 60 % en el espacio ocupado, un ahorro del 40 % en gastos de capital (CapEx), un ahorro del 80 % en gastos operativos (OpEx) y un consumo energético un 40 % menor.

Para más información, visitar www.vvater.com.

Acerca de Lorinvest

Lorinvest es una firma de inversión global que continúa un legado de más de 70 años de actividad empresarial en Brasil. Fue fundada por Erling Lorentzen, un visionario empresario noruego y creador de Aracruz Celulose, que llegó a convertirse en el mayor productor mundial de celulosa blanqueada. Actualmente, Lorinvest cuenta con una cartera diversificada de más de 10 empresas y startups que operan en sectores estratégicos para el desarrollo de Brasil y del mundo, entre ellos las tecnologías verdes, la logística y el transporte marítimo, el gas natural, la bioeconomía y la inteligencia artificial.

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones contenidas en esta nota de prensa, a excepción de las declaraciones sobre hechos presentes o históricos, relativas a VVater y a su futuro rendimiento financiero y operativo, así como a su estrategia, operaciones futuras, perspectivas, planes y objetivos de la dirección, constituyen declaraciones prospectivas.

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