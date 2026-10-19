La noche marcó el cierre de una carrera internacional que definió a toda una generación del fútbol. Más allá de los trofeos y los récords individuales, la trayectoria de Messi se ha caracterizado por años de perseverancia, compromiso y una conexión duradera con su país. Su última aparición con la camiseta de Argentina reunió a generaciones de aficionados para celebrar una carrera que ha inspirado a millones de personas, tanto en Argentina como en todo el mundo.

Para PU Prime , haber sido invitada por la AFA a compartir este momento junto a los aficionados representa un paso significativo en la colaboración y va más allá de la visibilidad de marca. Ofrece una oportunidad para conectar con la comunidad local a través de valores compartidos como la ambición, la dedicación y la búsqueda de la excelencia, principios que tienen relevancia tanto en el deporte como en los mercados financieros.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) destacó la importancia de la ocasión, compartiendo una noche memorable con PU Prime en El Monumental y reflexionando sobre la solidez de la colaboración entre la AFA y PU Prime, mientras ambas organizaciones se reunían para celebrar un momento especial en el fútbol argentino.

"La trayectoria de Lionel Messi con Argentina ha inspirado a generaciones de aficionados al fútbol en todo el mundo. Nos sentimos honrados de haber formado parte de una ocasión tan memorable y queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Messi por los increíbles recuerdos y el legado que ha dejado en este deporte", afirmó Daniel Bruce, director general de PU Prime.

Aprovechando esta oportunidad, PU Prime también preparó artículos promocionales de edición limitada con las marcas conjuntas PU Prime × AFA para los aficionados presentes, ofreciéndoles un recuerdo de una noche memorable en El Monumental.

De cara al futuro, la colaboración de PU Prime con la AFA sigue siendo una parte importante de su expansión global. Al conectar con los aficionados al fútbol de Argentina y de toda Latinoamérica, la compañía pretende construir una presencia más sólida y visible en la región y acercar su marca a las comunidades locales.

Acerca de PU Prime

Fundada en 2015, PU Prime es una empresa fintech líder a nivel mundial y un bróker de contratos por diferencia (CFD) de confianza. Actualmente, ofrece productos financieros regulados en los mercados de divisas, materias primas, índices, acciones y bonos.

Con operaciones en más de 100 países y más de 40 millones de descargas de su aplicación, PU Prime proporciona plataformas de negociación innovadoras y una función integrada de copy trading, que permite a los operadores de todo el mundo buscar el éxito financiero con confianza.