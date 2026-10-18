Entre barricadas, gas y humo: día de manifestación masivo desborda Paris

París, Francia – Seis meses antes de las próximas elecciones presidenciales, cientos de miles de personas salieron este fin de semana a las calles de Francia para manifestarse contra el alto costo de la vida: 550 000 mil en todo el país según el Ministerio del Interior, 800 mil según los sindicatos organizadores. En París, la prefectura de policía contó 110 mil manifestantes y los organizadores, entre 200 y 300 mil.

Más que una sola gran marcha, ocurrieron una multitud de manifestaciones espontáneas que recorrieron simultáneamente la capital, desde la mañana hasta las 11 de la noche. Pocas veces en los últimos años se había visto una jornada de protesta de esta magnitud, que entre festejos y enfrentamientos terminó con barricadas en llamas, comercios saqueados y vitrinas rotas.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, reportó mil 200 arrestos en todo el país y 150 policías heridos. Este domingo, 557 personas seguían bajo custodia en Paris, 151 de ellas menores de edad, según la Fiscalía.

De las redes a la calle

La convocatoria comenzó a circular en redes sociales a principios de septiembre, como un llamado a revivir a los chalecos amarillos, el movimiento nacido en noviembre de 2018 contra el aumento del precio de los combustibles que desbordó y paralizó a la capital y buena parte del país al inicio del primer mandato de Emmanuel Macron. El precio de la gasolina volvió a ser el detonante.

A mediados de septiembre, los alumnos de preparatoria iniciaron su propia movilización a la que se sumaron los universitarios. Además de más maestros y recursos, exigen el fin de Parcoursup, la plataforma de admisión a la universidad, cuyo algoritmo consideran opaco e injusto. Semana tras semana, ambos movimientos se fueron acercando.

A mediados de octubre, los sindicatos de transportistas se sumaron con un aviso de huelga. El martes 13, París vivió la precuela de lo que ocurriría ese mismo fin de semana, cuando estudiantes tomaron las calles para un día nacional de manifestación. Al llamado del 17 de octubre se agregaron también bomberos, personal de salud, agricultores y militares por el clima.

Pancarta en la que se lee “Generación 6 7 recrea Mayo 68” durante la manifestación el 13 de octubre. Foto: Andrea Victoria García Robles Gil

La fecha tenía además un peso simbólico: el 17 de octubre de 1961, la policía de París reprimió brutalmente a manifestantes franco-argelinos que protestaban contra un toque de queda impuesto solo a ellos y a favor de la independencia de Argelia, y arrojó a varios de sus cuerpos al Sena. Este año se cumplieron los 65 años de la masacre.

Una ciudad blindada en preparación para la tormenta

París amaneció el sábado en una calma frágil. La prefectura de policía había rechazado el recorrido propuesto por asambleas estudiantiles de la place de la République a la place de la Concorde y prohibido las concentraciones en el centro y oeste de la ciudad, cerca de la Asamblea Nacional y el Palacio del Elíseo. Veinticinco estaciones de metro cerraron y muchos comercios amanecieron tapiados.

Desde las 10 de la mañana, en las salidas de las estaciones de metro y de tren, los agentes revisaron, detuvieron y multaron a jóvenes antes incluso de que empezara la marcha. La prefectura reportó más de mil controles preventivos durante el día

Entonces es un poco molesto al final porque es un buen punto de encuentro para todo el mundo. Es el mejor lugar para reunirse entre varios. Y pienso que es el mejor lugar para dar multas más fácilmente” contó Estebán a Excelsior, un estudiante al que los agentes de la policía le quitaron su chaleco amarillo, lentes de protección y cubrebocas y le impusieron una multa de 135 euros.

Agentes de la policía revisan a un grupo de jóvenes manifestantes a la salida de una estación de metro, el sábado por la mañana. Foto: Andrea Victoria García Robles Gil

El plan es que no hay plan: París tomada por pequeños ríos de manifestantes

Un grupo de manifestantes recorre uno de los grandes bulevares de París. Foto: Andrea Victoria García Robles Gil

Mientras en République se esperaba la salida oficial, grupos de manifestantes ya recorrían París desde la mañana, por los grandes bulevares, pero también por calles pequeñas.

La mayoría eran jóvenes, bajo la consigna “jaunes et jeunes” (“amarillos y jóvenes”), un juego de palabras entre el color de los chalecos del movimiento de 2018 y la juventud. Muchos dicen que han salido a manifestar porque sienten que no tienen nada que perder y quieren ser escuchados en sus reivindicaciones.

Entonces, las demandas de los estudiantes de preparatoria. En resumen: falta de maestros, falta de consideración, falta de dinero, falta de presupuesto en las escuelas secundarias desfavorecidas, instalaciones insalubres”, explica Elia, alumna de preparatoria en Val-d’Oise. “Y hoy no se trataba solo de las reivindicaciones de los estudiantes de secundaria, sino también de los trabajadores, los desempleados, los asalariados y los estudiantes”, agrega.

La marcha arrancó entre cordones policiales y gas lacrimógeno

Sin llegar a la violencia física, la policía recurrió desde temprano a su arsenal de control de multitudes. Algunos grupos quedaron encapsulados por cordones de agentes, una técnica conocida en Francia como nasse, y quienes se acercaron a apoyarlos fueron dispersados con gas lacrimógeno.

Manifestantes encapsulados por un cordón policial en París. Foto: Andrea Victoria García Robles Gil

En la place de la République, punto de partida de la marcha autorizada por la prefectura, los enfrentamientos comenzaron desde la una de la tarde, antes de la salida.

La prefectura acusó a varios cientos de personas, a las que calificó de “extrema izquierda” de lanzar piedras y otros proyectiles contra los agentes.

Barricadas hasta la noche.

A lo largo del día, manifestantes levantaron barricadas con vallas de obra, basureros y bicicletas para frenar el paso de las fuerzas del orden.

El humo de las barricadas cubre una calle de París. Foto: Andrea Victoria García Robles Gil

Hacia las 5 de la tarde, en la calle de Rivoli, uno de los ejes principales de la capital francesa, lanzaron sillas del jardín de la Tulerias y prendieron en fuego una barricada que bloqueó la avenida hasta altas horas de la noche.

Manifestantes bloquean la calle de Rivoli. Foto: Andrea Victoria García Robles Gil

Hubo heridos de ambos lados, entre ellos un adolescente al que un policía descalabró de un golpe de macana en París. En Saint-Étienne, en el centro-oeste del país, otro manifestante perdió una mano por una granada de la policía.

Fiesta en las barricadas

Entre tanta tensión, también hubo espacio para el festejo. Una orquesta tocó en plena calle “Bella Ciao”, el canto de los partisanos italianos convertido en himno de protesta. Estudiantes de bellas artes pasearon un caballo de Troya que ellos mismos construyeron. Sobre las barricadas, algunos jugaban ajedrez sobre las barricadas y, más adelante, un grupo sentado en medio de la calle cantó La Marsellesa.

Un caballo de Troya casero, obra de alumnos de una escuela de artes plásticas, avanza entre la multitud. Foto: Andrea Victoria García Robles Gil

Dos manifestantes juegan ajedrez sobre una barricada en París. Foto: Andrea Victoria García Robles Gil

Manifestantes sentados en medio de la calle cantan La Marsellesa. Foto: Andrea Victoria García Robles Gil

Macron: “Enojo y vergüenza”

El domingo por la noche, en un mensaje pregrabado desde el Elíseo, Emmanuel Macron dijo compartir el enojo y la vergüenza de los franceses ante los saqueos, y advirtió que “quienes destruyeron deben pagar” y “quienes saquearon deben reembolsar”.

Respaldó a la policía, prometió apoyo a los comerciantes afectados y culpó a grupos de ultraizquierda y a delincuentes. Anunció que prefectos y alcaldes podrán prohibir manifestaciones y prometió escuchar las demandas legítimas, empezando por un diálogo con los estudiantes esta semana.

Del Partido Socialista al Rassemblement National de Marine Le Pen, los partidos acusan a La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, una de las principales fuerzas rumbo a la presidencial de abril, de avivar la violencia. El partido critica, a su vez, la estrategia policial.

Los estudiantes ya anunciaron una nueva jornada de movilización el 5 de noviembre.