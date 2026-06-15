Fox compra a Roku por 22 mil millones de dólares, para expandirse en streaming y publicidad

El grupo mediático Fox Corporation, controlado por la familia Murdoch, anunció un acuerdo definitivo para adquirir la plataforma de streaming Roku en una operación valorada en aproximadamente 22,000 millones de dólares, una de las mayores transacciones recientes en la industria de medios y entretenimiento.

La compra permitirá a Fox acceder de forma directa a los cerca de 100 millones de hogares que utilizan los servicios de Roku en todo el mundo, fortaleciendo su posición en el mercado del streaming y de la publicidad digital.

La adquisición representa un movimiento decisivo para Fox, que desde la venta de gran parte de sus activos de entretenimiento a Disney en 2019 ha concentrado su estrategia en contenidos de noticias, deportes en vivo y plataformas digitales.

Es un momento decisivo para Fox", señaló el director ejecutivo de la compañía, Lachlan Murdoch, al anunciar una operación que redefine el posicionamiento del grupo en el ecosistema digital.

Más que una empresa de dispositivos, Roku se ha convertido en una de las plataformas publicitarias más relevantes del mercado estadounidense. Aunque alcanzó notoriedad por sus reproductores de streaming, actualmente el 91% de sus ingresos proviene de la publicidad y de las suscripciones asociadas a su plataforma.

El valor de los usuarios de Roku

Para Fox, el principal atractivo de la operación radica en el acceso directo a una audiencia masiva y altamente segmentada.

La compañía busca impulsar el crecimiento de Tubi, su plataforma gratuita financiada con publicidad, aprovechando la infraestructura tecnológica y la base de usuarios construida por Roku durante los últimos años.

Los resultados financieros explican también el interés del conglomerado mediático. Durante 2025, Roku registró ingresos por alrededor de 4,700 millones de dólares y obtuvo beneficios cercanos a 88 millones de dólares, consolidándose como uno de los actores más importantes del sector.

"Es un momento decisivo para Fox", señaló el director ejecutivo de la compañía, Lachlan Murdoch Reuters

Cómo se financiará la operación

Fox ofreció a los accionistas de Roku 160 dólares por acción, mediante una combinación de efectivo e intercambio de títulos.

Para financiar parte de la compra, la empresa informó que obtuvo un préstamo de 12,000 millones de dólares a través de una filial de Morgan Stanley.

El mercado reaccionó favorablemente a la noticia. Tras conocerse las negociaciones entre ambas compañías, las acciones de Roku registraron una fuerte subida y cerraron con ganancias cercanas al 20%.

Qué significa la compra para la industria

La operación refleja la creciente competencia entre empresas de medios, plataformas tecnológicas y servicios de streaming por controlar tanto la distribución de contenidos como el negocio publicitario digital.

Con Roku, Fox no solo adquiere una plataforma tecnológica, sino también una puerta de entrada a millones de usuarios en un mercado donde la atención del consumidor se ha convertido en el activo más valioso.

El acuerdo contempla además que Anthony Wood, fundador y director ejecutivo de Roku, se incorpore al consejo de administración de Fox una vez concluida la transacción, prevista para el primer semestre de 2027.

La adquisición confirma una tendencia cada vez más clara en la industria: las grandes compañías de medios ya no compiten únicamente por producir contenidos, sino por controlar las plataformas desde las que esos contenidos llegan a las audiencias.