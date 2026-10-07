Formaliza Estados Unidos sanciones contra Carlos Torres Torres
Estados Unidos formalizó en el Registro Federal las sanciones contra Carlos Torres Torres por nexos con el Cártel de Sinaloa.
El Registro Federal, el diario oficial en Estados Unidos, publicó este miércoles las acusaciones del Departamento del Tesoro contra Carlos Torres Torres por “vínculos con el Cartel de Sinaloa”.
Al proporcionar los datos personales y la filiación de Torres, el equivalente al diario oficial mexicano estableció “Vinculado a: CÁRTEL DE SINALOA”.
Fue sancionado por la Oficina de Activos en el Extranjero, del Departamento del Tesoro, “por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa”.
Torres fue designado por esa oficina “por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a o en apoyo del Cártel de Sinaloa”.
Al publicarse en el Registro Federal, el gobierno de Estados Unidos formaliza la sanción del Tesoro, lo que es distinto a que Torres enfrentara cargos criminales, que corresponderían al Departamento de Justicia.
La publicación hace también referencia este miércoles a otras 20 personas que fueron sancionadas en el estado de Baja California el 19 de septiembre, incluido el hermano de Torres Torres, Carlos Alberto, sancionado por las mismas acusaciones.
Al sancionar el 19 de septiembre a toda la red del actual cabecilla de la facción Mayiza del Cartel de Sinaloa, Ismael Zambada Sicairos, el Tesoro vinculó a los hermanos Torres Torres, con Los Rusos, brazo armado de la facción del Cartel de Sinaloa de La Mayiza.
El Tesoro acusó a Carlos Torres de “usar su influencia política para facilitar y proteger las actividades del grupo criminal, del actuar del Gobierno de Baja California y las fuerzas de seguridad”.
También vincula a Torres Torres con Ángel Don Flaco Rivera Zazueta, exfuncionario aduanal en Chihuahua recién detenido en la Ciudad de México, acusado de coordinar y financiar trasiego de precursores químicos de China a México y México a Estados Unidos.