Arrestan a exprimera dama de Sri Lanka; revelan red de desvió de donaciones

La exprimera dama de Sri Lanka, Shiranthi Rajapaksa, fue arrestada este miércoles por las autoridades anticorrupción debido a una investigación sobre el presunto uso irregular de donaciones recaudadas por una organización benéfica vinculada a ella.

Rajapaksa, de 73 años y esposa del expresidente Mahinda Rajapaksa, fue interrogada en su domicilio de Colombo antes de ser trasladada ante un tribunal, que ordenó mantenerla detenida durante una semana mientras continúan las investigaciones.

El caso está relacionado con aproximadamente 10 millones de rupias de Sri Lanka, equivalentes a unos 30 mil dólares, que habrían sido entregados a la organización Siriliya Saviya para la adquisición de un escáner especializado destinado al Hospital Infantil Lady Ridgeway, en Colombo.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que fueron recibidos y administrados esos recursos. Según la acusación, el dinero habría sido destinado a comprar un equipo que posteriormente fue proporcionado por el Gobierno de China.

Rajapaksa ha negado haber cometido irregularidades y sostiene que los fondos no fueron malversados. El portavoz de su esposo, Manoj Gamage, también afirmó que el dinero permanece en las cuentas de Siriliya Saviya y que no se produjo ningún fraude.

La exprimera dama había regresado a Sri Lanka el lunes, después de viajar a Singapur para recibir tratamiento médico. Sus abogados habían presentado previamente una solicitud para evitar su detención, pero el proceso judicial quedó pendiente.

La investigación se suma a una serie de casos de corrupción que involucran a integrantes de la familia Rajapaksa y que han sido reactivados durante el gobierno del presidente Anura Kumara Dissanayake.

El antiguo jefe de un banco estatal también fue detenido en relación con el caso por presuntas irregularidades en el procedimiento mediante el cual se entregaron los recursos a la organización benéfica, aunque posteriormente obtuvo la libertad bajo fianza.

Mahinda Rajapaksa fue presidente de Sri Lanka entre 2005 y 2015 y mantuvo una fuerte influencia política durante años. Su popularidad aumentó tras la derrota de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil en 2009, que puso fin a una guerra civil de 26 años.

Sin embargo, la influencia de la familia comenzó a deteriorarse después de la crisis económica que golpeó al país en 2022. La escasez de combustible, alimentos y medicamentos provocó protestas masivas que terminaron con la salida del poder de Gotabaya Rajapaksa, hermano de Mahinda.