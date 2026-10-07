De Hamás a la devastación de Gaza; tres años de conflicto en Medio Oriente

Lo que comenzó como una operación armada de Hamás contra territorio israelí derivó en una guerra que, tres años después, continúa redefiniendo el equilibrio político de la región, provocando una crisis humanitaria de gran escala y llevando el conflicto hasta tribunales internacionales. El enfrentamiento ha dejado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y una polarización internacional sobre las responsabilidades de cada una de las partes involucradas.

La mañana del 7 de octubre de 2023, combatientes de Hamás lanzaron una ofensiva coordinada desde la Franja de Gaza. Hombres armados cruzaron la frontera israelí por distintos medios, incluidos vehículos, embarcaciones y parapentes motorizados, logrando penetrar comunidades fronterizas, instalaciones militares y zonas civiles.

Las autoridades israelíes reportaron más de mil 200 personas fallecidas y alrededor de 240 secuestrados, muchos de los cuales fueron trasladados hacia la red subterránea de túneles construida por Hamás en Gaza.

Entre los episodios que marcaron los primeros días del conflicto se encuentra el ataque al festival de música Supernova, donde cientos de asistentes fueron sorprendidos por los combatientes.

Uno de los casos más difundidos fue el de Aner Shapira, joven que intentó proteger a otras personas dentro de un refugio mientras eran atacados con granadas.

También trascendió internacionalmente el caso de Maya Regev, quien logró comunicarse con su familia mientras intentaba escapar antes de ser secuestrada, así como el de Emily Hand, una niña de ocho años que inicialmente fue reportada como fallecida y posteriormente apareció entre los rehenes liberados semanas después.

Entre los primeros cautivos liberados destacó Yocheved Lifshitz, de 85 años, cuyas declaraciones ofrecieron algunos de los primeros testimonios detallados sobre los túneles utilizados por Hamás.

Israel respondió con la operación “Espadas de Hierro”

Horas después de los ataques, el gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu declaró el estado de guerra e inició la operación denominada "Espadas de Hierro".

Israel impuso un bloqueo a Gaza que incluyó restricciones al suministro de agua, electricidad, combustible y otros recursos considerados esenciales.

Simultáneamente comenzó una campaña de bombardeos que golpeó distintos sectores del enclave palestino antes del inicio de la incursión terrestre.

La ofensiva lanzada por Hamás el 7 de octubre de 2023 desencadenó una guerra que tres años después sigue impactando a Gaza, Israel y toda la región de Medio Oriente. via REUTERS

Durante las semanas siguientes, tropas israelíes avanzaron desde el norte de la Franja hacia otras zonas del territorio, mientras los combates se intensificaban alrededor de hospitales, instalaciones gubernamentales y áreas urbanas densamente pobladas.

En la frontera norte de Israel se registraron intercambios constantes de fuego con Hezbolá, organización respaldada por Irán y asentada en el sur del Líbano. Los hutíes de Yemen comenzaron a atacar embarcaciones y rutas comerciales en el Mar Rojo, argumentando apoyo a la causa palestina.

El mundo denunció genocidio en Gaza

A medida que el número de víctimas civiles aumentaba y la infraestructura de Gaza sufría daños severos, crecieron las demandas para que organismos internacionales intervinieran.

En diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de incumplir obligaciones establecidas en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Meses después, la Corte Internacional de Justicia emitió medidas cautelares solicitando acciones para proteger a la población civil y facilitar el acceso de ayuda humanitaria.

La ofensiva lanzada por Hamás el 7 de octubre de 2023 desencadenó una guerra que tres años después sigue impactando a Gaza, Israel y toda la región de Medio Oriente. REUTERS

Posteriormente, la Corte Penal Internacional avanzó en procedimientos relacionados con posibles crímenes de guerra que involucran tanto a miembros de Hamás como a dirigentes israelíes.

Israel ha rechazado dichas acusaciones y sostiene que sus operaciones militares constituyen acciones de legítima defensa frente a una organización considerada terrorista.

Un conflicto que continúa frente a los ojos del mundo

Tres años después del inicio de las hostilidades, gran parte de Gaza permanece profundamente afectada.

Barrios enteros fueron destruidos o quedaron gravemente dañados durante los combates, mientras millones de personas han enfrentado desplazamientos constantes, escasez de servicios básicos y dificultades para acceder a atención médica.

Las discusiones actuales se centran en el futuro político y administrativo de la Franja, los mecanismos para su reconstrucción, el posible desarme de grupos armados y las garantías de seguridad exigidas por Israel.

Aunque se han alcanzado diversos acuerdos temporales de alto al fuego y se han realizado intercambios de rehenes y prisioneros, ninguna de las causas estructurales del conflicto ha sido resuelta.

La guerra también ha tenido repercusiones en Cisjordania, donde se ha registrado un aumento de operaciones militares, enfrentamientos y tensiones entre comunidades palestinas e israelíes.

A tres años de aquella mañana del 7 de octubre de 2023, el conflicto entre Israel y Hamás continúa siendo uno de los principales focos de inestabilidad internacional y una de las crisis humanitarias más complejas del siglo XXI.