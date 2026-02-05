El Ministerio del Interior de Uruguay difundió imágenes del operativo realizado el martes en el barrio de Ciudad Vieja, en Montevideo, que permitió descubrir un túnel presuntamente construido para asaltar un banco. La acción policial derivó en la detención de diez personas, mientras que una más permanece requerida por las autoridades.

El hallazgo se produjo en un local ubicado en la intersección de Colón y 25 de Mayo, inmueble que se encontraba abandonado y que, según registros oficiales, figura como alquilado desde mediados de 2025. Desde ese punto se iniciaba la excavación que conectaba directamente con el sistema de cloacas de la ciudad.

La investigación forma parte de la denominada Operación Blindaje, en la que participan la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Bomberos y la Policía Científica. El objetivo es determinar el trayecto total del túnel y sus conexiones, así como establecer con precisión cuál era la entidad bancaria que se pretendía atacar.

El Ministerio del Interior de Uruguay difundió imágenes del operativo en Ciudad Vieja, Montevideo, donde se descubrió un túnel presuntamente construido para cometer “el robo del siglo”. Ministerio del Interior de Uruguay

Las imágenes difundidas corresponden al primer tramo periciado por la Policía. En ellas se observa a los funcionarios desplazándose con dificultad por el estrecho pasaje subterráneo, que conecta el local abandonado con las cloacas.

El Ministerio del Interior confirmó que entre los detenidos hay ciudadanos paraguayos y brasileños, además de uruguayos. La cartera informó que cinco de los aprehendidos fueron capturados dentro del túnel o en las cloacas, mientras que otros cuatro fueron localizados en la zona de El Pinar. El décimo detenido fue asegurado horas después, completando la primera fase del operativo.

El antecedente del “robo del siglo”

El ministro Carlos Negro explicó en rueda de prensa que la investigación comenzó dos meses atrás y que finalmente se logró determinar que en el lugar se estaba construyendo un túnel que terminaría “probablemente en un banco de la zona”. La referencia inevitable fue al denominado “robo del siglo”, ocurrido el 13 de enero de 2006 en la sucursal del Banco Río en Acassuso, Argentina.

En aquel caso, la banda liderada por el uruguayo Luis Mario Vitette Sellanes logró ingresar al banco mediante un plan cuidadosamente diseñado, acompañado por otros cuatro delincuentes: Fernando Araujo, Rubén Alberto de la Torre, Sebastián García Bolster y Julián Zalloechevarría. El paralelismo con el túnel descubierto en Montevideo refuerza la hipótesis de que se buscaba replicar un golpe de gran magnitud.

El ministro Negro señaló que aún resta que Bomberos descienda a las cloacas para determinar cuál era la salida definitiva del túnel propuesto. La Policía trabaja en establecer si los autores intelectuales del plan están entre los detenidos y si existen más personas involucradas en la organización del intento de asalto.

La cartera informó que la investigación en Ciudad Vieja continúa con diversas actuaciones, incluyendo pericias técnicas y la recopilación de nuevos elementos que permitan esclarecer el alcance del proyecto delictivo.

El local comercial como punto de partida

El túnel se inició en un local comercial abandonado en Colón y 25 de Mayo. Según explicó el ministro, el inmueble figura como alquilado desde mediados de 2025, lo que ofrece una pista sobre el momento en que los delincuentes comenzaron a idear la construcción.

Negro agregó que, aunque la investigación llevaba dos meses en curso, se decidió proceder a las detenciones y al análisis del túnel porque “no se sabe qué es lo que está sucediendo ahí atrás” y “no se puede esperar a que se consuma el delito, hay que evitarlo”.

Las imágenes difundidas por el Ministerio del Interior muestran un pasaje estrecho, con paredes de tierra reforzadas en algunos tramos, donde los funcionarios deben avanzar con esfuerzo para desplazarse. El túnel conecta directamente con el sistema de alcantarillado, lo que habría permitido a los responsables ocultar la excavación y avanzar sin ser detectados desde el exterior.

El trabajo de peritaje busca establecer la extensión total del túnel y confirmar si efectivamente se dirigía hacia alguna de las entidades bancarias ubicadas en Ciudad Vieja.