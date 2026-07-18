Fiscalía de Colombia incauta bienes relacionados a Charlie Zaa; señalan nexos con grupo paramilitar

La Fiscalía General de Colombia adelantó una investigación sobre cuatro bienes relacionados con la familia del cantante Charlie Zaa, cuyo nombre real es Carlos Alberto Sánchez Ramírez. El proceso busca determinar si estas propiedades fueron adquiridas con recursos provenientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), específicamente del Bloque Tolima, liderado por Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, fallecido en 2009.

Los bienes bajo investigación, un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima), fueron valuados en más de 45 mil millones de pesos colombianos (aproximadamente 14.1 millones de dólares). La Fiscalía sostiene que alias Daniel habría recurrido a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en inmuebles con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los recursos.

La investigación comenzó en julio de 2025, cuando el Tribunal Superior de Bogotá ordenó medidas cautelares sobre bienes vinculados al intérprete dentro de un proceso de extinción de dominio. El caso se fortaleció con testimonios de exintegrantes de las AUC recogidos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, quienes señalaron que Zaa habría sido la “cara visible” de propiedades relacionadas con alias Daniel.

El Bloque Tolima, activo entre 1998 y 2005, estuvo implicado en graves violaciones de derechos humanos. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, se le atribuyen al menos 20 masacres, 270 asesinatos colectivos y más de 180 desapariciones forzadas.

La Fiscalía aclaró que las medidas de toma de posesión corresponden a una fase inicial del proceso, en la que se busca asegurar los bienes mientras se determina su origen. El procedimiento de extinción de dominio implica que, si se comprueba que las propiedades fueron adquiridas con recursos ilícitos, pasarán a manos del Estado.

Actualmente, el caso se encuentra en etapa probatoria, en la que la defensa del cantante podrá presentar documentos y testimonios que acrediten la legalidad de su patrimonio. La Fiscalía, por su parte, continuará recabando evidencia sobre las operaciones financieras vinculadas al Bloque Tolima y su posible relación con terceros.

Charlie Zaa responde a investigación sobre bienes familiares

El intérprete colombiano se pronunció sobre la investigación que adelanta la Fiscalía General de Colombia en torno a cuatro bienes de su familia. En un comunicado difundido en redes sociales, aseguró que confía plenamente en que las pruebas demostrarán el origen legal de su patrimonio y pidió respeto al debido proceso.

Zaa enfatizó que no existe una sentencia en su contra ni una decisión definitiva de extinción de dominio.