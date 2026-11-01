España identifica a 12 extranjeros entre las 69 víctimas de choque de trenes

Las autoridades forenses y judiciales de España informaron este domingo sobre un avance decisivo en las labores de identificación de las víctimas fatales tras el descarrilamiento y choque de trenes de alta velocidad registrado la semana pasada, confirmando que al menos 12 de los 69 fallecidos eran ciudadanos extranjeros.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el organismo judicial encargado de la contingencia, entre las víctimas internacionales se identificaron los restos de un ciudadano de nacionalidad mexicana y un argentino, además de cuatro estadounidenses, un francés y un portugués.

El órgano especializado comunicó que, del total de 69 víctimas mortales confirmadas tras la colisión ferroviaria, 54 corresponden a personas de nacionalidad española.

Asimismo, la representación judicial precisó que los equipos de medicina legal han concluido las pruebas periciales de ADN y cotejo dactilar en la inmensa mayoría de los expedientes, dejando un saldo de solo tres cuerpos pendientes de identificación oficial para cerrar el padrón de fallecidos.