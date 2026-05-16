Cuba difunde guía para proteger a la población ante un posible ataque de EU

El organismo de defensa civil de Cuba difundió en los últimos días una "guía" para "proteger a la población ante una agresión militar", según varios sitios oficiales provinciales, en un contexto de crisis cada vez más profunda con Estados Unidos.

La difusión de este documento, no replicado a nivel nacional por los medios estatales, se produce en un momento especialmente tenso de la relación entre Washington y La Habana, enemigos ideológicos desde hace más de seis décadas.

El gobierno estadunidense, encabezado por Donald Trump, impone desde finales de enero un bloqueo energético a la isla de control comunista, situada a 150 kilómetros de la costa estadounidense, por considerar que representa una "amenaza excepcional" para la seguridad por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

John Ratcliffe, director de la principal agencia de inteligencia de Estados Unidos, viajó a La Habana para mantener una reunión con altos cargos cubanos para abordar la profunda crisis que sufre la isla.

El documento del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, dirigido "a todas las familias cubanas", proporciona información "práctica" con el fin de "proteger la vida ante posibles ataques del enemigo", según un comunicado divulgado el viernes en el Portal del ciudadano de la provincia de La Habana.

La radio provincial de Sancti Spíritus, una provincia del centro del país, publicó la información en su sitio de internet el sábado, con la posibilidad de descargar el documento.

Titulado "Proteger, resistir, sobrevivir y vencer", el instructivo recoge una serie de recomendaciones que van desde la preparación de "una mochila familiar con agua potable, alimentos listos para consumir, radio con energía alternativa, linterna, medicamentos (...) y artículos de higiene", hasta la atención que se debe prestar "a las señales de alarma aérea".

Insta también a conocer los "primero auxilios" y recuerda la importancia de informarse "a través de los consejos de defensa" locales.

La difusión, más bien discreta, del documento se produce cuando Cuba, de 9,6 millones de habitantes, atraviesa una crisis socioeconómica sin precedentes.

La situación de la red eléctrica también es crítica, ya que el país se ha quedado sin reservas de diésel ni de fueloil.

Los interminables y repetidos apagones han provocado en los últimos días manifestaciones en varios barrios de La Habana.

Cuba ante EU

La difusión de manuales de preparación civil tiene antecedentes en Cuba desde la Guerra Fría, cuando el gobierno de Fidel Castro impulsó amplios programas de defensa popular ante una posible invasión estadounidense tras la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y la Crisis de los Misiles de 1962.

Durante décadas, las autoridades cubanas organizaron simulacros militares masivos conocidos como “Día Nacional de la Defensa”, en los que participaban civiles, estudiantes y trabajadores. Sin embargo, especialistas consideran que la reciente reaparición de este tipo de mensajes refleja un clima de mayor incertidumbre política y económica dentro de la isla.

La tensión entre Washington y La Habana también se ha intensificado por el acercamiento estratégico de Cuba con Rusia, China e Irán, países señalados por Estados Unidos como rivales geopolíticos.

En los últimos años, la isla ha recibido delegaciones militares rusas, cooperación tecnológica china y acuerdos energéticos con Teherán, mientras el gobierno cubano denuncia el endurecimiento del embargo y las sanciones financieras estadounidenses.

Analistas internacionales advierten que la crisis energética, el desabastecimiento y el aumento de las protestas sociales han colocado al gobierno cubano en uno de sus momentos de mayor fragilidad desde el colapso de la Unión Soviética.

Con información de AFP.