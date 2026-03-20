Fentanilo entra a EU por las garitas legales; celebran decomisos

SAN DIEGO.– Las garitas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México siguen siendo el principal punto de acceso para las drogas ilícitas, reveló la Evaluación Anual 2026 de la Comunidad de Inteligencia sobre Amenazas a Estados Unidos.

“Los puertos de entrada oficiales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México probablemente siguen siendo el principal punto de acceso para las drogas ilícitas, a menudo ocultas en vehículos de pasajeros y en camiones de carga (tractocamiones)”, reza el informe.

Sin embargo, la comunidad de inteligencia considera “probable que algunas organizaciones criminales transnacionales hayan modificado —al menos temporalmente— sus técnicas y rutas de contrabando en respuesta al refuerzo de la seguridad fronteriza por parte de México y Estados Unidos”.

“Las organizaciones criminales transnacionales basadas en México, e involucradas en la producción y el tráfico ilícito de drogas con destino a los Estados Unidos, ponen en peligro la salud y la seguridad de millones de estadunidenses y contribuyen a la inestabilidad regional”, aclara el informe.

El informe de inteligencia expresa que el ártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) controlan el mercado de sustancias ilícitas.

“Son los productores y proveedores dominantes de drogas ilícitas —incluyendo fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína proveniente de Sudamérica— destinadas al mercado estadunidense”, insistió el documento.

Más decomisos, menos sobredosis

A eso se suma que las incautaciones de fentanilo en la frontera con nuestro país han conducido a una reducción de 30% en las muertes por sobredosis de opioides.

El informe de la comunidad de inteligencia indica que desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, aumentaron las incautaciones de fentanilo en la frontera, lo que ha reducido las muertes por sobredosis, pero aún se mantienen elevadas.

Según el documento de evaluación de inteligencia, que cita cifras del Centro Nacional para el Control de Enfermedades (CDC), en el año fiscal de octubre del 2024 a septiembre del 2025, fallecieron 38 mil personas por sobredosis de opioides en Estados Unidos, principalmente por fentanilo.

En ese periodo la incautación de la droga sintética en la frontera con Canadá aumentó de dos a 77 libras, mientras que la intercepción de fentanilo en la frontera con México alcanzó las once mil libras, unas cinco toneladas.