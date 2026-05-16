EU prepara acusación contra Raúl Castro en 4 días; ya era hora: Ron de Santis

WASHINGTON.– El gobierno de Estados Unidos tiene previsto anunciar el próximo miércoles la presentación de cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro, en una medida que intensificaría la campaña de presión ante el Gobierno comunista de la isla.

“Ya era hora”, afirmó el gobernador de Florida, el republicano Ron de Santis.

Los medios estadunidenses Miami Herald, CNN y Reuters reportaron que los fiscales federales esperan hacer pública una acusación contra Castro, de 94 años, en Miami el 20 de mayo, basada en un incidente de 1996 en el que aviones cubanos derribaron avionetas operadas por un grupo de exiliados cubanos.

La acusación deberá ser aprobada primero por un gran jurado.

La fiscalía de Miami organizará ese día un acto en homenaje a las víctimas del incidente.

Castro era el ministro de Defensa durante el incidente de 1996.

El gobierno cubano ha argumentado que el ataque fue una respuesta legítima a la intrusión de las avionetas en el espacio aéreo cubano. Estados Unidos condenó el hecho e impuso sanciones, pero no presentó cargos penales.

La cadena de noticias CBS reportó el jueves pasado la visita del director de la CIA John Ratcliffe a La Habana, donde el gobierno castrista buscó convencer a la Unión Americana de que Cuba no representa un riesgo para la seguridad.

De acuerdo con el exdirector de la agencia de inteligencia, Robert Gates, el mayor riesgo para la seguridad nacional que representa Cuba para Estados Unidos es “otra evacuación de Mariel… que tenga a decenas de miles de cubanos dirigiéndose a Estados Unidos por desesperación”, declaró el exfuncionario aludiendo a la oleada migratoria de cubanos a la Unión Americana registrada en el 1980.

“Han estado involucrados de maneras que han impactado nuestra seguridad nacional y nuestros intereses mediante su participación en otros países desde hace mucho tiempo”, declaró en entrevista al programa Face the Nation, de la cadena estadunidense CBS.

Brennan recordó que fuerzas de seguridad cubanas estuvieron en Venezuela protegiendo al entonces presidente Nicolás Maduro, derrocado por el ejército de EU el pasado 3 de enero.

“Pero, ¿son una amenaza inminente para Estados Unidos? Más allá de estas formas, si se quiere, periféricas, creo que la principal amenaza es, francamente, el colapso”, afirmó.

La reciente y sorpresiva visita a La Habana de John Ratcliffe, director de la CIA, ha generado un fuerte impacto en la sociedad cubana, que interpreta este movimiento como una “diplomacia de presión” en un momento de vulnerabilidad extrema para la isla.

Así lo afirmó Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, principal plataforma opositora en la isla, en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

De acuerdo con el líder opositor, el encuentro, marcado por la difusión de imágenes de Ratcliffe junto al ministro del Interior cubano, busca enviar un mensaje claro sobre el estado de las relaciones bilaterales.

“Creo que es un intento de darle toda la dimensión pública a una diplomacia de presión, el intento de estamos negociando, no debe haber duda que estamos negociando y estamos presionando”, expresó.

Cuesta Morúa expresó que el hecho de que el interlocutor sea la Agencia Central de Inteligencia añade un peso simbólico sin precedentes, dado que históricamente ha sido el blanco principal de la retórica oficial del régimen.

La presión contra el gobierno de Cuba por parte de la Casa Blanca está en su mayor nivel desde hace años.

El dato

El caso

· La acusación apuntaría a la presunta responsabilidad de Castro en un incidente de febrero de 1996, cuando era ministro de Defensa.

· Dos aviones MiG-29 cubanos derribaron dos aeronaves de Hermanos al Rescate, organización de exiliados dedicada a localizar balseros que intentaban llegar a EU, lo que dejó cuatro muertos.