Arrestan a mujer por abandonar a su perro en un mostrador en aeropuerto de Las Vegas | VIDEO

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas informó sobre la detención de una mujer que dejó a su perro en el mostrador de un aeropuerto tras no completar la documentación necesaria para que el animal pudiera viajar en avión.

El hecho ocurrió el pasado 2 de febrero, cuando la mujer ató a su goldendoodle de dos años a un medidor de equipaje y se retiró del lugar. El momento quedó registrado en video y posteriormente fue difundido por las autoridades.

Al ser cuestionada por los agentes, la mujer aseguró que el perro tenía un dispositivo de rastreo, lo que le permitiría localizarlo más tarde. Sin embargo, fue arrestada por abandono de animal y por resistirse al arresto.

El animal, que posteriormente fue bautizado como Jet Blue, fue rescatado y puesto bajo cuidado temporal por la organización Retriever Rescue of Las Vegas, que se encargó de garantizar su bienestar mientras se define su situación definitiva.

Penas por maltrato animal en Las Vegas, Nevada

En Las Vegas, las sanciones por maltrato animal están reguladas principalmente por los Estatutos Revisados de Nevada (NRS 574.100) y por ordenanzas municipales que refuerzan la protección de mascotas y animales domésticos. Estas normas establecen que cualquier acto de crueldad, negligencia o abuso hacia un animal puede derivar en consecuencias legales que van desde multas económicas hasta penas de cárcel.

El maltrato animal en Nevada se clasifica como delito menor en casos de primera infracción, lo que puede implicar hasta seis meses de cárcel, multas que alcanzan los mil dólares y la obligación de realizar servicio comunitario. En situaciones más graves, como mutilar o matar injustificadamente a un animal de compañía, el delito se eleva a categoría grave, con sanciones que incluyen varios años de prisión y multas más elevadas. Además, las autoridades tienen la facultad de confiscar a los animales víctimas de abuso y, en casos extremos, ordenar su sacrificio para evitar sufrimiento.

Endurecimiento de las sanciones

En 2025, el estado aprobó la Ley Reba (AB 381), inspirada en el caso de una bulldog llamada Reba que sufrió lesiones severas por maltrato. Esta legislación, firmada por el gobernador Joe Lombardo, busca endurecer las penas y enviar un mensaje claro de tolerancia cero hacia la crueldad animal. Con esta reforma, los reincidentes enfrentan sanciones más severas y se amplían las facultades de los jueces para imponer restricciones adicionales, como la prohibición de poseer animales en el futuro.

La ciudad recibe miles de reportes cada año relacionados con abuso y negligencia. El departamento de Servicios de Protección Animal de Las Vegas atiende más de 20,000 llamadas anuales, lo que refleja la magnitud del problema. Sus oficiales están capacitados para intervenir en casos de crueldad, educar a la comunidad y garantizar que las leyes se cumplan.