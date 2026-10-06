Exjefe de inteligencia de Alemania es detenido por sospechas de espionaje

Un exdirector del servicio alemán de inteligencia exterior (BND), August Hanning, fue detenido este martes por sospechas de espionaje, informó la fiscalía federal de Alemania.

De acuerdo con el organismo, existen fuertes sospechas contra Hanning por delitos relacionados con espionaje constitutivo de traición, recopilación de información sujeta a secreto de Estado, tentativa de alta traición y actividades como agente por cuenta de un servicio de inteligencia.

Hanning dirigió el BND de diciembre de 1998 a noviembre de 2005, durante el gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröder. Posteriormente, entre 2005 y 2009, se desempeñó como secretario de Estado en el Ministerio del Interior, ya durante el gobierno de la conservadora Angela Merkel.

Detienen también a antiguo jefe de gabinete

El antiguo jefe de gabinete de Hanning, identificado como Manfred D., también fue detenido, señalado como sospechoso de complicidad en intento de traición y espionaje a favor de la traición.

Un juez deberá decidir este martes si ambos hombres permanecen en detención provisional. Mientras tanto, las autoridades realizan registros en locales vinculados con los dos sospechosos en distintos puntos del país, incluida Berlín.

Según la fiscalía, Manfred D. también ocupó el cargo de jefe de gabinete de los sucesores de Hanning entre 2012 y 2026. Desde esa posición, habría tenido acceso a información confidencial que posteriormente entregó a Hanning a cambio de una remuneración.

La fiscalía sostiene que los hallazgos actuales apuntan a que, durante varios años, Manfred D. proporcionó a Hanning aproximadamente 2 mil documentos, muchos de ellos con información clasificada destinada exclusivamente al servicio federal de inteligencia para fines internos.

En uno de los casos señalados por las autoridades, Hanning habría utilizado inteligencia clasificada para elaborar un análisis destinado a un oficial de un servicio de inteligencia extranjero. Sin embargo, la fiscalía indicó que no está claro si ese material llegó finalmente al destinatario previsto.

Investigan contactos con otro servicio de inteligencia

Además, Hanning es acusado de mantener estrecho contacto con un representante de otro servicio de inteligencia extranjero. Según la fiscalía, durante varios años le transmitió información política, parte de ella basada en material que Manfred D. le habría proporcionado.

Las autoridades alemanas mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que presuntamente se obtuvo y transmitió la información. Por ahora, la situación de ambos detenidos deberá ser definida por un juez, quien decidirá si continúan bajo detención provisional.

Con información de AFP.

*mcam