Exagentes del FBI enfrentan cargos por el caso de la computadora de Hunter Biden

Dos exintegrantes de la unidad de inteligencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) enfrentan cargos penales por presuntamente proporcionar información falsa sobre las pesquisas relacionadas con la computadora portátil de Hunter Biden antes de las elecciones presidenciales de 2020.

Nikki Floris y Bradley Benavides se presentaron voluntariamente ante las autoridades y comparecieron por primera vez ante un tribunal federal en Washington.

La defensa de Floris rechazó las acusaciones y cuestionó que el Departamento de Justicia las presentara varios años después de los hechos. Sus abogados destacaron que la exagente dedicó casi dos décadas al servicio público y sostuvieron que el proceso tiene motivaciones políticas.

La investigación está relacionada con la controversia que surgió en octubre de 2020, cuando el New York Post difundió información extraída de un disco duro que, de acuerdo con el periódico, recibió de Rudy Giuliani, entonces abogado de Donald Trump.

El dispositivo habría pertenecido a una computadora que Hunter Biden dejó en un establecimiento de reparación en Wilmington, Delaware. Entre los archivos había correos electrónicos que parecían aludir a las actividades comerciales del hijo del entonces candidato demócrata en el extranjero.

La publicación ocurrió durante la contienda entre Trump, quien buscaba la reelección, y Joe Biden, que terminó imponiéndose en los comicios.

La procedencia del dispositivo y las circunstancias en que se obtuvo la información provocaron dudas entre integrantes del Partido Demócrata y antiguos miembros de los servicios de inteligencia estadounidenses.

Algunos expresaron preocupación por la posibilidad de que el material estuviera relacionado con una operación de desinformación rusa.

Las agencias de inteligencia analizaban posibles intentos de Rusia por influir en el resultado electoral a favor de Trump. También generaron inquietud los viajes de Giuliani al extranjero para buscar información perjudicial para la familia Biden.