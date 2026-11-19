La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habría contabilizado más de 30 mil incursiones de drones a través de la frontera y desde México a lo largo del año fiscal 2026, según el secretario de Seguridad, Markwayne Mullin.

Los cárteles mexicanos continúan aprovechando los sistemas de aeronaves no tripuladas disponibles comercialmente, y CBP ha detectado más de 30.000 vuelos sospechosos de drones en 2026 a lo largo de la frontera”, de acuerdo con documento de Mullin al congreso.

Las presuntas incursiones corresponden al año fiscal que va del primero de octubre de 2025 al 30 de septiembre del 2026.

Estas tecnologías se emplean para vigilar a las fuerzas del orden estadounidenses e intentar el contrabando de drogas a través de la frontera”, agregó Mullin.

Dijo que dentro de México, se han utilizado drones equipados con armamento contra las autoridades mexicanas y cárteles rivales.

Los avances en la tecnología de drones —que incluyen cámaras mejoradas, mayor autonomía de vuelo, sistemas contra la interferencia y una mayor capacidad de carga— probablemente incrementarán el interés de las organizaciones criminales transnacionales”, apuntó.

En su presentación, el secretario habló de logros en el control fronterizo, pero enfrentó fuertes críticas por el desempeño del ICE, que ha matado incluso a ciudadanos estadunidenses a mansalva y ha deportado en 72 por ciento a migrantes sin antecedentes penales, cuando la promesa del presidente fue ir por los peores.

Según Mullin, el control al narcotráfico obliga a las organizaciones delictivas a adaptar continuamente sus métodos “alternando entre rutas marítimas, terrestres y aéreas para transportar cocaína “así como para traficar fentanilo y metanfetamina producidos en México hacia nuestro país”.