EU eleva alerta en 15 países y cierra embajadas; trasladan a nueve mil

El gobierno de Estados Unidos actualizó el nivel de alerta de viaje para Oriente Medio en 15 países.

“La Administración Trump no tiene mayor prioridad que la seguridad de los estadunidenses en todo el mundo”, expresó el gobierno estadunidense en su cuenta de X.

El nivel cuatro, el máximo, se mantiene en Irán, Irak, Líbano, Siria y Yemen, bajo la etiqueta No viajar, según el último reporte de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado.

En nivel tres, con Reconsiderar viajar, figuran Bárein, Israel, Palestina, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

En el nivel dos, se encuentra Egipto, con la etiqueta Tomar mayores precauciones.

Asimismo, Estados Unidos confirmó que sus embajadas en Riad, Kuwait y Beirut permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Además, ordenó evacuaciones de diplomáticos no esenciales.

Un total de nueve mil estadunidenses ya abandonaron Oriente Medio desde el inicio del conflicto desatado en la región, tras la ofensiva sorpresa lanzada el sábado pasado en conjunto con Israel contra Irán.

Según el Departamento de Estado, hay mil 600 estadunidenses civiles buscando salir de Oriente Medio.

El gobierno de Estados Unidos trabaja activamente para atender estas solicitudes y brindar el apoyo necesario, expresaron medios locales.

No obstante, no se han revelado más detalles sobre la naturaleza de la asistencia requerida ni las situaciones específicas que motivaron estas solicitudes.

Para ello, el secretario de Estado, Marco Rubio, detalló se están localizando vuelos chárter, alternativas aéreas militares y vuelos comerciales, mientras se negocia con las compañías aéreas para incrementar el número de asientos ofertados.

“Estamos seguros de que podremos ayudar a todos”, agregó.

No obstante, dijo, estas acciones tomarán “un poco de tiempo” al no controlar los cierres del espacio aéreo, derivados de la escalada de las hostilidades.

Advertencias Estatus de alerta de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado

· Nivel 4:

No viajar.

Irán, Irak, Líbano, Siria y Yemen

· Nivel 3:

Reconsiderar viajar.

Bárein, Israel, Palestina, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

· Nivel 2:

Tomar mayores precauciones.

Egipto