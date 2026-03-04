“Desde el minuto uno, temes por tu vida”: testigos; salen de zona cero

MADRID.– Ciudadanos de Europa lograron volver a casa ayer procedentes de países de Oriente Medio, pese a las restricciones en el espacio aéreo debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Ayer, un avión procedente de Dubái aterrizó en el aeropuerto de Frankfurt.

En tanto, 175 españoles llegaron a su país en una aeronave que llegó de Abu Dhabi al aeropuerto de la capital española.

Los afectados con el conflicto que inició el sábado pasado expresaron su temor y pesar con la situación.

“Está siendo una situación muy complicada. Los últimos días allí han sido horribles”, dijo Cristina al portal de noticias 20 minutos.

La joven fue recibida por su familia en la terminal cuatro del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

“Desde el minuto uno temes por tu vida, oyes explosiones y no sabes qué está pasando, ni tampoco lo lees, porque no sale al momento”, relató la joven.

En el mismo sentido, se expresó el futbolista hispano-marroquí Munir El Haddadi, jugador del Esteghlal FC de la Iran Pro League.

“Vimos los misiles y es algo que impresiona. Es la primera vez que vivo esta situación, pero la preocupación ya ha pasado, estoy bien, estoy aquí”, relató el jugador.

En el principal aeropuerto de España, el deportista explicó que sintió “miedo y preocupación” al salir de Irán por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Munir narró cómo se enteró del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, país donde reside actualmente.

“Estábamos a punto de despegar y la azafata nos dijo que teníamos que bajarnos del avión porque se suspendían los vuelos. Al poco rato, un amigo me mandó un mensaje diciéndome que acababan de atacar Irán”, afirmó.

El joven expresó que hasta ahora no sabía nada sobre su posible regreso al país asiático.

“Sentí un poco de miedo y preocupación por lo que pudiese pensar mi familia al estar incomunicado, pero ya le he enviado mensajes de que está todo bien”, señaló el futbolista.