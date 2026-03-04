Escala ofensiva en Oriente Medio; hijo sucedería a Jamenei

DOHA.— Los ataques iraníes en represalia por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel escalaron el conflicto que se vive en Oriente Medio.

Ayer, un misil iraní impactó la base estadunidense de Al Udeid, en Qatar, informó el Ministerio de Defensa local, mientras que el ejército de Irán ratificó el uso de drones y misiles contra objetivos en Qatar y territorios ocupados.

El gobierno qatarí reportó el lanzamiento de dos misiles contra su territorio, uno de los cuales impactó, mientras que el segundo fue interceptado.

Estos ataques se suman a los que lanzaron contra la embajada estadunidense en Arabia Saudita, el lunes pasado.

En tanto, en Irán, Israel bombardeó la sede de la presidencia de Masud Pezeshkian y un presunto complejo nuclear secreto.

Tras la muerte del ayatola Alí Jamenei, su hijo Mojtaba Jamenei habría sido nombrado nuevo líder supremo de Irán, por la Asamblea de Expertos, de acuerdo con la cadena Iran International.

En este contexto, Irán advirtió a Alemania, Francia y el Reino Unido que se mantengan al margen de la contienda, luego de que, el pasado fin de semana, afirmaran que están dispuestos a emprender “acciones defensivas” para destruir las capacidades militares iraníes. “Sería un acto de guerra”, declaró la Cancillería de Irán.

Ante el conflicto, el presidente francés, Emmanuel Macron, desplegó su portaviones Charles de Gaulle.

Misil iraní golpea base de EU en Qatar; bombardeos en represalia

El ejército de la República Islámica aseguró que su objetivo era “el régimen sionista” y bases de la Unión Americana, un día después de lanzarse contra la embajada de Riad.

DOHA.– Un misil iraní impactó ayer en la base militar estadunidense de Al Udeid, en Qatar, según informó el Ministerio de Defensa local, como parte de en la región tras los bombardeos estadunidenses e israelíes.

El gobierno qatarí informó que Irán lanzó dos misiles contra su territorio.

“Los sistemas de defensa aérea interceptaron con éxito uno de los misiles, mientras que el segundo impactó en la base catarí de Al Udeid sin causar víctimas”, reportaron.

Qatar agregó haber frustrado los ataques contra el aeropuerto internacional Hamad.

El ejército iraní confirmó el lanzamiento.

“Los destructivos drones de combate de las fuerzas terrestres, aéreas y navales del ejército atacaron zonas militares del régimen sionista en los territorios ocupados y las bases de las fuerzas estadunidenses en Al Udeid, Qatar”, declaró el ejército del país persa en un comunicado.

Estos bombardeos se suman a los que impactaron a la embajada estadunidense en Arabia Saudita el lunes pasado.

Esto obligó a cerrar el recinto, como ya hizo la delegación diplomática en Kuwait.

En el ataque del lunes, el objetivo fue la estación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita.

La CIA rechazó pronunciarse al respecto.

La incursión se produjo en medio de los continuos ataques en Oriente Medio tras el inicio de la campaña militar estadunidense e israelí del sábado contra Irán, que derivó en la muerte del ayatolá, Ali Jamenei.

La embajada, situada en Riad, capital saudita, es uno de los objetivos estadunidenses que han sido atacados hasta ahora en el conflicto.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita afirmó que la embajada fue atacada por dos drones, lo que provocó un incendio limitado y algunos daños materiales. Hasta ahora, no hay reportes de víctimas.

En este contexto, ayer Irán advirtió a las potencias europeas que se mantengan al margen de la contienda después de que Alemania, Francia y el Reino Unido se mostraran dispuestos a emprender “acciones defensivas” para destruir las capacidades militares iraníes.

“Sería un acto de guerra”, declaró la cancillería iraní.

El general Ebrahim Jabari, un alto mando de los Guardianes de la Revolución, advirtió que si siguen los bombardeos “todos los centros económicos” de Oriente Medio serán blanco de represalias.

En tanto, un dron fue derribado cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, informaron las autoridades iraquíes.

El aeropuerto incluye una base militar que acoge a asesores estadunidenses y antes albergaba tropas de la coalición encabezada por Estados Unidos.

“Un pequeño dron fue derribado (...) en las afueras del aeropuerto internacional de Bagdad, sin que se registraran víctimas ni daños materiales”, indicó la oficina de prensa de la seguridad iraquí.

Mojtaba Jamenei hijo de Alí Jamenei se perfila como futuro sucesor del ayatola

Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo Alí Jamenei, se perfila como nuevo líder supremo de Irán por la Asamblea de Expertos, órgano clerical encargado de nombrar a la máxima autoridad religiosa y política del país.

Según la cadena Iran International, con sede en Londres y considerada crítica del régimen iraní, el consejo de 88 clérigos de la Asamblea de Expertos habría designado a Mojtaba como sucesor tras la muerte de su padre, quien fue asesinado en ataques militares de Estados Unidos e Israel el pasado sábado.

Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo Alí Jamenei, es una de las figuras más mencionadas como posible sucesor en Irán. Aunque mantiene un perfil bajo, se le atribuye influencia en círculos políticos y religiosos, de acuerdo con la cadena France 24.

Medios internacionales reportaron que Mojtaba tuvo un papel fundamental en la represión de las manifestaciones contra el régimen en 2009.

Además, cuenta con un amplio poder en cuanto al control de recursos.

Dentro de Irán, se cree ampliamente que Mojtaba controla enormes activos financieros, reportó el periódico The Guardian.

Existen indicios de que activos que son blanco de sanciones de la comunidad internacional pertenecían al hijo del fallecido ayatola.

Su nombre completo es Sayyed Mojtaba Hosseini Jamenei.

Es uno de los seis hijos del ayatola Ali Jamenei.

Mojtaba nació en 1969 en la ciudad de Mashhad, en el noreste de Irán.

Su padre era clérigo y también lo fue su abuelo paterno, Sayyed Javad Hosseini Jamenei.

Después de la revolución de 1979, Mojtaba vivió con su familia en Teherán y sirvió en las fuerzas armadas de la República Islámica.