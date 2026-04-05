Irán contradice a Trump y asegura que rescate de piloto “fracasó”

El ejército de Irán afirmó este domingo que la operación estadunidense para rescatar a ul piloto de un caza F15 derribado "fracasó por completo".

Poco antes de esta declaración, el presidente estadunidense Donald Trump, aseguró que el oficial fue rescatado "sano y salvo" durante una operación militar.

La supuesta operación de rescate del ejército estadounidense, planificada como una misión de engaño y fuga en un aeropuerto abandonado del sur de Isfahán con el pretexto de recuperar al piloto de un avión derribado, fue completamente frustrada", declaró Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando central militar iraní.

En un mensaje en video difundido por la televisión estatal, afirmó que "dos aviones de transporte militar C‑130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos" durante la operación.

Los medios estatales iraníes afirmaron mostrar los fragmentos de un avión de combate estadunidense derribado en el territorio de la república islámica. Foto: Reuters.

Añadió que Trump sigue con su "retórica vacía y de distracción, aunque la realidad sobre el terreno demuestra la posición superior de las poderosas fuerzas armadas de Irán".

Los medios estatales difundieron imágenes de restos calcinados esparcidos en una zona desértica, de donde todavía salía humo.

La agencia de noticias Tasnim informó, por su parte, de que los ataques realizados durante la operación de rescate habían causado cinco muertos en el suroeste de Irán.

El caza‑bombardero F‑15E se había estrellado en el suroeste de Irán el viernes y sus dos ocupantes se habían eyectado en pleno vuelo.

Daños importantes" en instalaciones petroleras en Kuwait por ataques iraníes

Varias instalaciones petroleras de Kuwait se vieron afectadas por "ataques de drones iraníes", lo que ha provocado "daños importantes", anunció el domingo la compañía nacional de petróleo.

Foto: AFP.

Siete muertos en Libano en un ataque israelí

Siete personas, entre ellas seis miembros de una misma familia, murieron este domingo en un ataque israelí en Kfar Hatta, una localidad a más de 40 km de la frontera con Israel, en el sur de Líbano, informó una fuente de la Defensa Civil a la AFP.

Posteriormente, la aviación israelí atacó un edificio en una zona residencial del sur de Beirut, informó la Agencia Nacional de Información (ANI, oficial).

Cinco miembros de la Guardia Revolucionaria iraní mueren

Cinco miembros de la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la república islámica, murieron el domingo en ataques israeloestadounidenses en el noroeste del país, indicó un medio estatal.

Tras los brutales ataques del enemigo israeloestadounidense en la llanura de Mogán (...) cinco combatientes (...) cayeron como mártires", declaró la agencia de prensa oficial IRNA, transmitiendo un comunicado de la Guardia de la provincia de Ardabil.

Con información de AFP.

*mcam