Reunión familiar en Nuevo México termina en asesinato tras discutir por enchiladas

Lo que comenzó como una reunión familiar para cocinar enchiladas de chile verde terminó en tragedia en Albuquerque, Nuevo México, cuando una discusión aparentemente trivial sobre quién preparaba las enchiladas más picantes derivó en un asesinato.

El acusado, Ervin Joaquín Gutiérrez, de 22 años, viajó desde Roswell hasta Albuquerque para participar en la reunión del 27 de agosto. Allí, junto a varios familiares, comenzaron a beber y cocinar. En medio de la convivencia, surgió una disputa con su primo Nathaniel Cavazos, de 25 años, que escaló rápidamente de lo verbal a lo físico.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, un testigo relató que Gutiérrez le dijo a Cavazos “somos familia” antes de presuntamente dispararle. La víctima intentaba alejarse cuando recibió entre tres y cuatro disparos por la espalda, a una distancia aproximada de tres metros. Cavazos murió en el lugar, mientras Gutiérrez huyó antes de que llegara la policía, poco antes de las 23:00 horas.

El caso tomó un giro aún más perturbador cuando, según otros testimonios, Gutiérrez utilizó Snapchat para preguntar a familiares si Cavazos realmente había muerto. En esos mensajes habría afirmado que su primo lo amenazó primero y que no quería matarlo, pero que temía por su vida.

Tras el asesinato, Gutiérrez fue detenido el sábado 29 de agosto y enfrenta un cargo abierto de asesinato. Hasta el momento, no se ha definido la fecha de su audiencia.

La víctima, Nathaniel Cavazos, vivía y trabajaba en el complejo Copper Hills Apartments, en el noreste de Albuquerque. Vecinos y familiares lo recordaron en su funeral como una persona solidaria, siempre dispuesta a ayudar, incluso a residentes con discapacidad que necesitaban apoyo.