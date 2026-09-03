Trump dice que Reino Unido está al borde del desastre: "Tienen un tremendo problema de inmigración"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Reino Unido se encontraba "al borde del desastre" y expresó su preocupación, en una entrevista con GB News, por los elevados costos energéticos del país, las políticas de cero emisiones netas y el impacto de la inmigración masiva.

Las relaciones entre el Reino Unido y los Estados Unidos de Trump han sido turbulentas en los últimos años, pasando de los momentos álgidos de una visita de Estado llena de pompa a Londres en 2025 a fuertes críticas en diversos ámbitos de la política interior y exterior.

En sus declaraciones del jueves, Trump reiteró su admiración y afecto por el rey Carlos, así como su amor por el Reino Unido como país, pero señaló que el Gobierno del primer ministro Andy Burnham tenía graves problemas que superar.

"Su país está en apuros. Están al borde del desastre", afirmó. "Tienen un tremendo problema de inmigración y un tremendo problema energético. Sus precios de la energía son tres o cuatro veces más altos de lo que deberían ser".

Trump, que califica el cambio climático de "engaño", ya había criticado anteriormente el abandono de los combustibles fósiles por parte de Gran Bretaña y había instado en repetidas ocasiones a los sucesivos líderes a explotar sus reservas de petróleo y gas del Mar del Norte.

Burnham está sopesando si autorizar la puesta en marcha de dos grandes proyectos en el Mar del Norte, prometiendo un enfoque pragmático para la transición energética, pero reiterando la convicción de su Gobierno de que es necesario pasar a fuentes de electricidad limpias.

Trump también afirmó que la inmigración estaba cambiando el panorama de Gran Bretaña.

"Si no se detiene la afluencia de gente procedente de todo el mundo hacia tu país, no te quedará país", afirmó.

La preocupación por la inmigración, centrada en las personas que llegan ilegalmente en pequeñas embarcaciones desde Europa continental, es uno de los temas más importantes para muchos votantes británicos y ha impulsado un aumento de la popularidad del partido de derecha Reform, de Nigel Farage.

El Gobierno de Burnham ha reiterado los compromisos adquiridos por su predecesor, Keir Starmer, para poner fin a estas travesías. A principios de esta semana, afirmó que habían disminuido drásticamente y que las medidas dirigidas contra las embarcaciones y las bandas criminales que las organizan estaban dando sus frutos.