Estados Unidos rechaza prolongar la tregua con Irán

Un alto funcionario estadounidense aseguró este miércoles que Washington no ha aceptado formalmente extender el alto el fuego de dos semanas con Irán, pese a reportes que señalaban lo contrario.

“Estados Unidos no ha acordado una extensión de la tregua”, declaró la fuente a la AFP bajo condición de anonimato, aunque reconoció que continúan las conversaciones bilaterales para intentar alcanzar un entendimiento.

Bloqueo total a los puertos iraníes

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que sus fuerzas cerraron el acceso a los puertos de Irán y detuvieron por completo su comercio marítimo.

El almirante Brad Cooper, jefe del CENTCOM, explicó que el operativo en el estrecho de Ormuz se ejecutó en menos de 36 horas y que “el 90% de la economía iraní depende de ese flujo marítimo”. Según el comunicado oficial, ningún buque logró atravesar el bloqueo en las primeras horas de su implementación.

La medida incluye a embarcaciones de cualquier país que intenten entrar o salir de puertos iraníes. Para ello, se desplegaron destructores lanzamisiles con tripulaciones entrenadas en operaciones ofensivas y defensivas. Al mismo tiempo, el organismo militar subrayó que mantiene su respaldo a la libre navegación hacia puertos no iraníes.

Tensión entre Estados Unidos e Irán

La decisión se produjo tras la orden del presidente Donald Trump de establecer un cierre perimetral en el estrecho de Ormuz, en medio de crecientes tensiones con Teherán. El bloqueo se anunció apenas dos días después de negociaciones en Islamabad entre delegaciones de ambos países, que concluyeron sin avances.

Trump declaró el martes que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y que Teherán busca un acuerdo “desesperadamente”. En entrevistas con medios estadounidenses, dejó abierta la posibilidad de progresos en los próximos días y sugirió que Islamabad podría volver a ser sede de contactos.

El mandatario también elogió al jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, con quien mantiene una relación cercana. En las últimas semanas, Pakistán ha asumido un rol de mediador, intentando abrir canales de diálogo indirecto entre Washington y Teherán.