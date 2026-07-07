“Esto es lo que hacen los aranceles”; Trump reacciona al traslado de producción de Toyota a EU 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes la decisión de Toyota de trasladar parte de la producción de su camioneta mediana Tacoma desde la planta de Tijuana, Baja California, hacia su complejo de San Antonio, Texas.

Toyota se está mudando de México a Estados Unidos y construyendo una de las plantas de camiones y automóviles más grandes jamás construidas. Es impresionante. Eso es lo que hacen los aranceles cuando se usan adecuadamente”, expresó.

Trump subrayó que las medidas comerciales impulsadas por su gobierno han sido determinantes para este cambio.

Estrategia de expansión de Toyota

La automotriz japonesa anunció que el traslado se realizará de manera gradual durante los próximos cuatro años y estará acompañado por la construcción de una segunda línea de ensamblaje en territorio estadounidense. La inversión asciende a 3,600 millones de dólares y busca fortalecer el sistema de producción de la compañía en Norteamérica.

Toyota Motor North America detalló que la nueva línea comenzará operaciones en 2030, lo que permitirá incrementar la capacidad anual de la planta en aproximadamente 150,000 vehículos. Además, se prevé la creación de más de 2,000 empleos como parte de la expansión en Texas.

Reacción en México

La Secretaría de Economía informó que la empresa Toyota México mantendrá en operación su planta ubicada en Guanajuato, la cual genera 2,800 empleos directos y miles más de manera indirecta.

La dependencia federal precisó que Toyota notificó hace algunos días la decisión de transferir parte de la producción de la Tacoma desde su planta en Tijuana, Baja California, hacia Estados Unidos, como parte de un proceso de reestructuración global. El traslado no será inmediato: se iniciará de manera gradual y concluirá en 2030, mientras la compañía japonesa continúa evaluando el futuro de esa planta a partir de ese año.

La dependencia subrayó que Toyota mantendrá su planta en Guanajuato, donde actualmente se emplea de manera directa a 2,800 personas, además de generar miles de empleos indirectos en la región. Este compromiso, señaló la dependencia, garantiza estabilidad laboral y continuidad en la producción automotriz en el Bajío.

La dependencia también informó que, tras gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha confirmado una nueva inversión de más de 500 millones de dólares por parte de otra empresa automotriz, la cual será anunciada en los próximos días.