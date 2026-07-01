Estados Unidos decide no renovar el T-MEC y establece revisiones anuales

El gobierno de Estados Unidos anunció que no renovará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), optando en su lugar por realizar revisiones anuales del pacto comercial. La medida, confirmada por el representante comercial estadounidense Jamieson Greer, abre un escenario de incertidumbre para las empresas que dependen de las cadenas de suministro norteamericanas.

El acuerdo seguirá vigente durante otra década, siempre y cuando ninguno de los tres países decida retirarse. Sin embargo, las revisiones anuales sustituyen la renovación a largo plazo y anticipan años de negociaciones tensas sobre las reglas que regulan los aranceles bajos y la integración productiva, fundamentales para sectores como el automotriz, agrícola y energético.

Greer declaró que la administración “no está dispuesta a aprobar el acuerdo sin más” y que existen “problemas importantes” que requieren cambios para corregir desequilibrios.

El presidente Donald Trump, en 2020, calificó al T-MEC como el “mejor y más importante acuerdo comercial jamás firmado”. Durante su segundo mandato, Trump se mostró desencantado con el pacto porque limitaba la imposición de aranceles y no resolvía los déficits comerciales con México y Canadá.

Impacto económico y político

El anuncio coincide con el sexto aniversario de la entrada en vigor del T-MEC, que originalmente podía prorrogarse por 16 años. En lugar de ello, Trump ha optado por una estrategia que busca repatriar empleos manufactureros y obtener concesiones de sus socios comerciales.

El T-MEC ha aportado estabilidad en medio de un contexto turbulento marcado por las guerras arancelarias de Trump con China y otros países. Las exenciones previstas en el tratado mitigaron el impacto de esas medidas en México y Canadá.